佐々木朗希、古巣・千葉ロッテメンバーとの3ショット公開「インスタあげないのに朗希自ら上げている〜！」
ロサンゼルス・ドジャース所属の佐々木朗希選手は12月4日、自身のInstagramを更新。千葉ロッテマリーンズの横山陸人選手、益田直也選手とのスリーショットを公開しています。佐々木選手は2024年まで同チームに在籍していました。
【写真】佐々木朗希、古巣チームメイトとの心温まる交流
この投稿にネット上では、「嬉しい」「朗希のインスタに益田と横山いてほっこりした」「朗希が益田と横山と会っている〜！それにいつも食事会とかしてもインスタあげないのに朗希自ら上げている〜！！！」「帰国してから恩人や仲間に会ってリラックスしてるねー」「佐々木朗希さん、帰国してロッテ勢とたくさん会ってるのとても良い」と喜びの声が上がりました。
来シーズンは、横山選手、益田選手ともにロッテ残留が決定しています。今季、右肩の痛みを訴え長期離脱していた佐々木選手ですが、来季は先発復帰する見通しで調整していることが発表されました。しかし、2026年3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の出場については、現時点では現実的ではないと報道されています。(文:勝野 里砂)
3ショットにファンの反応は？佐々木選手はストーリーズにて、益田選手、横山選手と3人で並ぶ姿を披露しました。3人ともリラックスした雰囲気で、笑顔を浮かべています。
来シーズンに期待高まる2024年12月の投稿では、ポスティングシステムを利用してメジャーリーグに挑戦することが、千葉ロッテマリーンズから承認された佐々木選手へエールを送った横山選手。思い出の写真を添え、「朗希頑張れ！またいつか一緒に野球したいです！」とメッセージをつづっています。今でもその関係性が続いていることは、ファンにとってうれしい報告です。
