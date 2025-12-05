『牡丹と薔薇』のあの2人が！ “姉妹のお仕事”で密着ショット公開！ 「懐かしい」「これはヤバーい」
俳優の大河内奈々子さんは12月4日、自身のInstagramを更新。「香世様って呼びなさい！」などの強烈なセリフで有名なドラマ『牡丹と薔薇』（フジテレビ系）で共演していた俳優の小沢真珠さんとのツーショットを公開しています。
この投稿にファンからは、「牡丹と薔薇は何度も見てます 大好きなドラマです」「やっぱり、このお二人最高でーす」「これはヤバーい」「懐かしいお二人」「ぼたばら大好きでした このお二人大好き」「素敵ですね 可愛い」と懐かしむ声が集まったほか、「ななちゃん、こちらこそありがとう！久しぶりなのに久しぶりな感じしなかったわー また近いうち」と小沢さんからのコメントも寄せられています。
【写真】今は仲良し姉妹？ 密着ツーショット
「久しぶりに」大河内さんは「久しぶりに真珠ちゃんと姉妹のお仕事。懐かしいけど当たり前の様な そんな空気でした」と、1枚の写真を掲載。ほほを寄せあう大河内さんと小沢さんが写っています。大河内さんは小沢さんに対し、「今回も楽しい時間でした ありがとう」とメッセージをつづっていました。
『牡丹と薔薇』とは？同作は2004年にフジテレビで放送されていた昼ドラです。出生時に誘拐された姉と妹が成長し、その事実を知らないまま再会するという、運命のいたずらとしか思えない物語。大富豪の令嬢として育てられた妹が、住み込みの家政婦となった姉に対して、強烈ないじめを繰り広げるドロドロ路線の内容です。「香世様って呼びなさい！」「役立たずのブタ！」など、女王様のような妹役の小沢さんのセリフが大きな話題となり、一大ブームに。2015年には、新たなキャストを迎え『新・牡丹と薔薇』が放送されるほど人気の昼ドラでした。
