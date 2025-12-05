不二家は、全国の不二家洋菓子店で12月25日まで実施しているクリスマスセール内で発売する、今年のクリスマスケーキの予約状況やトレンドを反映した各種ランキングを発表した。

不二家洋菓子店今年のクリスマスは「平日だからこそ、ちゃんと特別。」のキャッチコピーのもと、平日クリスマスだからこそ、人々にとっていつもの日常が“もっともっととくべつ”で、家族や大切な人と思い出に残る時間を過ごすことができるような商品ラインアップを用意した。1年間を通して、ショートケーキを旬のこだわり素材で表現した「ショートケーキ12の色物語」シリーズの集大成となる商品や厳選した素材を使用したワンランク上のプレミアムシリーズ、少人数で楽しめるミニサイズのホールケーキなど、それぞれのライフスタイルに合わせて楽しめるケーキをバラエティ豊かに取り揃えた。

いよいよ今月迎えるクリスマス。当日購入におすすめのクリスマスケーキのラインアップや毎年人気の小物ケーキの売れ筋商品について、ランキング形式で紹介する。また、2年連続の平日クリスマスは「いつお祝いするの？」といった予約概況を一挙発表する。

なお、同情報開示時点で予約受付を終了している商品は除外している。ランキングはすべて12月1日時点の同社調べとなる。

今年版、当日購入できる、おすすめクリスマスケーキランキングを見てみよう。1位は「ショートケーキ12の色物語 苺彩りあまおうショート」。スポンジ、シャンテリークリーム、あまおう苺ソース、あまおう苺ダイスを重ね、あまおう苺を飾った。白いクリームのケーキに真っ赤なあまおう苺をのせた、不二家が贈る今年だけの特別なショートケーキとなっている。



「クリスマス苺のスペシャルショートケーキ」

2位は「クリスマス苺のスペシャルショートケーキ（SS・S・M全サイズ合計）」。風味豊かなコクのあるシャンテリークリームで仕上げた。



「クリスマスショートケーキ（フルーツサンド）」

3位は「クリスマスショートケーキ（フルーツサンド）（SS・S・M・L全サイズ合計）」。まろやかな練乳入りのシャンテリークリームとシロップ漬けのリンゴ、黄桃をサンドした、やさしい味わいのショートケーキとなっている。



「クリスマスチョコ生ケーキ」

4位は「クリスマスチョコ生ケーキ（S・M・L全サイズ合計）」。ケーキに合わせて厳選したチョコレートを使用した。なめらかな味わいを楽しんでほしいという。



「クリスマスブッシュ・ド・ノエル」

5位は「クリスマスブッシュ・ド・ノエル」。チョコフレーク入りミルキークリーム、カラメルチップ、アーモンドをココアスポンジで巻きチョコクリームで仕立てた。上面はクリスマスモチーフでにぎやかになっている。



「クリスマスあまおう苺のショートケーキ」

選べる楽しさの売れ筋小物ケーキランキングも紹介しよう。不二家洋菓子店では、小物ケーキの予約も受付中。トレンドとして定着し、販売数量が伸長している小物ケーキ。今年のクリスマスも平日に当たるため、個々のシーンに合わせて選べる小物ケーキの需要増が見込まれてる。1位は「クリスマスあまおう苺のショートケーキ」。北海道産生クリーム入りプレミアムシャンテリークリームとあまおう苺を贅沢に使用したプレミアムなショートケーキとなっている。



「クリスマスベリーとピスタチオショコラ」

2位は「クリスマスベリーとピスタチオショコラ」。ピスタチオとチョコムースを重ね、甘酸っぱいベリーソースで仕上げた。サクサクのフィアンティーヌがアクセントになっている。



「クリスマスミニブッシュ・ド・ノエル」

3位は「クリスマスミニブッシュ・ド・ノエル」。ココアスポンジにミルククリームととちおとめ苺ソースを巻き込み、チョコクリームとガナッシュで仕上げた。



「クリスマスサンタの苺モンブラン」

4位は「クリスマスサンタの苺モンブラン」。軽いタイプのカスタードクリームをしのばせ、あまおう苺クリームと苺風味ペーストで仕上げた。5位は「クリスマス熊本県産和栗のモンブラン」。ふんわりとしたスポンジにマロン風味クリームを注入し、中心にシャンテリークリームを絞り、和栗ペーストで巻き上げた。



「クリスマス熊本県産和栗のモンブラン」

2年連続平日クリスマスとなる今年はいつケーキを食べるのか。20日〜25日予約ランキングでは、2年連続の平日クリスマスのため、週末に先行してケーキでお祝いする傾向が今年も強まると見られている。1位は20日（土）となった。直前の“本命週末”として家族やパートナーとゆっくり過ごす“前倒しクリスマス”で人気を集めている。2位は24日（水）クリスマスイブ。平日でも“イブは特別”の意識は不変。帰宅後にケーキで気分を高める王道スタイルが健在となっている。3位は21日（日）となった。週末に早めのお祝いを済ませる人が今年も多くなりそうだ。4位は25日（木）クリスマス当日。当日は“仕事終わりに軽く”派が中心。平日だからこその“小さなご褒美需要”が浮き彫りになっている。5位は22日（月）となった。週明けでも気持ちはクリスマスモード。前日のお祝いムードがそのまま月曜にも波及している。6位は23日（火）。“フライング需要”もあるものの、週末や24日、25日に予定する人が多い傾向にあるため6位になった。



「いっしょに！Smile Switch！ドッグのロールケーキ」

不二家では、ランキングのラインアップ以外にも愛犬家、愛猫家のファミリーにおすすめな、犬猫用クリスマスケーキを今年も用意している。「いっしょに！Smile Switch！ドッグのロールケーキ」（長さ約80mm）は、苺ソースと練乳風味クリームを米粉スポンジで巻き、上面は苺ダイス、苺ソース、フリーズドライ苺、星型シュガーをトッピングし、ポップで可愛らしく仕上げた。愛犬・愛猫と過ごすクリスマスの思い出にしてほしいという。





不二家洋菓子店今年のクリスマスは、「Christmas is FUJIYA．」をテーマに、平日クリスマスを盛り上げる。街がイルミネーションで彩られ、1年でもっともワクワクするイベントがクリスマス。今年も昨年同様、イブも当日も平日で、仕事や勉強、家事などに追われる人が多いはず。そんな“平日のクリスマス”が、いつもの平日とは違った“もっともっととくべつ”な1日になりますように−−そんな願いを込めて、不二家はこだわりのクリスマス商品を届ける。

不二家にとって、1年の中でとても大事で特別なイベントであるクリスマス。不二家が自信を持って届けるクリスマスケーキとともに、おいしい笑顔いっぱいの素敵なひとときを過ごしてほしい考え。

［小売価格］

いっしょに！Smile Switch！ドッグのロールケーキ：1980円（税込）

［発売日］12月10日（水）〜25日（木）

※予約限定・数量限定発売

※犬猫専用に設計されている

※同商品は犬猫用。犬猫以外には与えないでほしいという

※生後6ヵ月未満の犬猫には与えないでほしいとのこと

※種類、体重、体質、体調などを考慮して、食べやすい大きさに切り分けてから与えてほしいという

※同商品は冷凍状態での引き渡しとなる。冷蔵庫で約4時間解凍し与えてほしいとのこと

※同製品は手作りのため、サイズ、色などに多少のばらつきがございますが品質には問題ないという

※ローソクはついていない

※製造工場は委託会社となっている

不二家＝https://www.fujiya-peko.co.jp

クリスマス特集ページ＝https://www.fujiya-peko.co.jp/cake/christmas