「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」の公式YouTubeチャンネルが4日に更新。「ダウンタウン」松本人志（62）と話していたことで話題となっていた人物の“正体”を明かした。

11月1日に初回の生配信が行われ、松本が約1年10カ月ぶりに復帰。そこで松本がある男性と話していたが、正体は明かされずネットで話題となっていた。

そして公式YouTubeでは「あの場では何があったのか！？松本さんと話しているのは誰なのか！？トレンド1位獲得など、日本中を熱狂の渦に巻き込んだ11/1(土)の生配信ですが、実はこの前々説から始まりました」とした動画がアップ。その男性が「ダウンタウンDX」にて演出・プロデューサーを歴任し、30年以上裏で松本を支えてきた“レジェンド”スタッフの西田二郎氏だと明かした。

西田氏が前々説で会場を盛り上げる様子を公開したが、視聴者からは「演出家なのにこんな喋りうまいんや笑」「ずっとモヤモヤしてたのがやっと回収された笑」「これが色んな意味で『バラエティのプロ』か」「西田さん熱い漢やで」「支える方々のレベルに驚愕しました…」といったコメントが寄せられていた。