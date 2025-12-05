年末年始に向けて“スマホ料金を整理”するなら今！ シンプルなプランが魅力の「y.u mobile」とは？

スマホ料金、実はムダが多い？

毎月のスマホ料金を何となく支払っているという方は意外と多いものです。大手キャリアから乗り換えずに長年契約していたり、使っていないオプションが付いたままになっていたりすると、気づかないうちに高額な料金を払い続けていることもあります。

また、「家族でまとめて契約しているから面倒」「よく分からないから放置している」などの理由で、見直すきっかけがないという声も少なくありません。

しかし、年末はさまざまな出費が重なる時期です。ボーナスの時期である一方で、プレゼントや帰省、レジャーなど、何かとお金がかかります。

だからこそ、「固定費」の代表格であるスマホ料金の見直しは、家計に余裕をつくるための第一歩になります。



「y.u mobile」なら、月額1000円台から。シンプルさが魅力

スマホ代を見直す上でネックになるのが、「プランが複雑で分かりにくい」という問題です。その点、「y.u mobile」は非常にシンプルです。

たとえば「シングル」は音声SIMなら月額1,070円（税込）で容量は5GB。無駄なオプションが省かれており、基本的なスマホ利用には困らないプランとなっています。またU-NEXT（※）付きのプランがあるのもy.u mobileならではです。

※U-NEXTは映画やドラマ、アニメ、バラエティーといった幅広いジャンルの動画コンテンツに加え、電子書籍までも楽しめる、国内最大級の動画配信サービス。

現在のプランは図表1の通りです。

図表1

プラン 料金 容量 シングル ・音声：1,070円・データSMSあり：932円・データSMSなし：800円 5GB（最大10GB※1） シングル U-NEXT ・音声：2,970円※音声のみデータなし 10GB（最大30GB※2） シェア U-NEXT ・音声：4,170円・データSMSあり：4,082円・データSMSなし：3,950円 20GB（最大50GB※2）

筆者作成

※1 「最⼤10GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」を適用した場合。

※2 「最⼤30GB」「最⼤50GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」の適用に加え、毎⽉付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使って10GBチャージをした場合。

このようにシンプルなため、スマホが苦手な方や格安SIM初心者の方にも迷うことなく選ぶことができます。

エンタメ好きの方なら、断然U-NEXT付きプランがおすすめです。すでにU-NEXTを利用している方は、y.u mobileにすると圧倒的にお得になります。通常、U-NEXTを単体で契約すると月額2,189円（税込）がかかりますが、y.u mobileのU-NEXTつきプラン「シングル U-NEXT」なら月額2,970円であるため、U-NEXTに＋781円でスマホが使えます。

さらに、毎月付与されるU-NEXTポイントを活用すれば、動画コンテンツ・電子書籍の購入以外に、ギガのデータチャージも可能です。すでにU-NEXTをご利用中の方なら見逃せないサービスといえるでしょう。

当面の間、「ギガ倍増特典」というお得な施策が実施されており、以下のように対象プランごとに毎月契約プランのギガが倍増します。



＜シングル（5GB）＞プラン

ギガ5GB+倍増特典ギガ5GB＝10GB

＜シングル U-NEXT（10GB）＞プラン

ギガ10GB+倍増特典ギガ10GB＝20GB

＜シェア U-NEXT（20GB）＞プラン

ギガ20GB+倍増特典ギガ20GB＝40GB

適用日：毎月1日（開通翌月から順次付与）

実施期間：2025年4月1日～（終了日未定）

※ギガ倍増特典については予告なく変更、終了される場合があります。また適用について注意事項がありますので、詳しくはy.u mobileの該当ページをご確認ください。

基本的な利用のみであれば「シングル」プラン、エンタメも楽しむならU-NEXT付きプランがおすすめです。



「永久繰り越し」だから、年末年始のギガ消費もムダにならない

年末年始といえば、動画視聴やSNSの利用、地図アプリの使用などが増える時期です。帰省中に映画を見たり、旅行先でナビを使ったりと、いつもより多くのギガを消費する機会が多くなります。

そんなときに頼りになるのが、y.u mobileの「ギガの永久繰り越し」です。使い切れなかったデータ容量を、最大100GBまで無期限で繰り越すことができます。

たとえば、12月にあまりギガを使わなかった分を翌月に回すといった柔軟な使い方ができるため、無駄なくギガを使用することが可能です。「来月は旅行や出張があるから今月のギガは節約しておこう！」そんなふうにデータ容量を“貯金”のように活用できるのが、大きなメリットといえるでしょう。



急なギガ不足にも対応。チャージが安くて安心

予想以上にギガを使ってしまった場合でも、y.u mobileなら安心です。追加チャージがとてもリーズナブルに設定されており、1GBあたり330円（税込）、10GBまとめて購入すれば1,200円（税込）と、1GBあたり120円程度で済みます。

大手キャリアでは1GBで1,000円前後かかることもあるため、その価格差は歴然です。しかも、チャージしたデータも永久繰り越しの対象になるため、使い切れなくても無駄になりません。年末年始のように出費が増える時期にも優しい料金設計といえるでしょう。



スマホのもしもにも備えられる「修理費用保険」付き！

y.u mobileでは、音声通話SIMを契約しているすべてのユーザーに対し、ユーザー負担0円の「修理費用保険」がつきます。 対象は、スマートフォンの破損や水没、全損、故障などで、年間最大3万円までの修理費用を補償してくれる仕組みです。

たとえば、スマホを落として画面が割れてしまったり、飲み物がかかって動かなくなったりといった、突然のトラブルにも対応。

しかも、特別な申し込みは不要で、契約中であれば自動的に保険が適用されるため、誰でも気軽に安心を得られます。スマホを長く大切に使いたい方や、修理費用の負担を抑えたい方にもうれしいサポートです。



お申込みの不安や疑問は「安心でんわ相談」へ

スマホの見直しと聞くと、「面倒くさそう」「よくわからない」というイメージを持つ方もいるかもしれません。しかしy.u mobileなら、申し込みに関する不安や疑問を「安心でんわ相談」でオペレーターの方に直接聞くことができます。

営業は行わず中立的な立場でアドバイスをすることを理念としているため、y.u mobileについてはもちろんのこと、現在利用しているスマホプランと比較して自分に合っているかの相談もできます。y.u mobile契約前でも相談することができますので、不安や疑問がある方はぜひ利用してみるとよいでしょう。



新年に向けて、スマホ料金を見直してみよう

年末の大掃除と同じように、スマホの契約や料金プランも見直すことで、新しい年を気持ちよく迎えることができます。

y.u mobileは、月額1,070円（税込）から始められるシンプルな料金プランや、ギガの永久繰り越し、低価格なデータチャージ、そしてエンタメも楽しめるU-NEXT付きプランなど、日々のスマホ利用を快適にする機能がそろっています。

今年のうちにムダを減らして、来年はもっと賢くスマホを使いたいという方は、ぜひ一度y.u mobileの公式サイトでプラン内容を確認してみてはいかがでしょうか。

なお、y.u mobileは、ヤマダデンキでのお申し込みが圧倒的にお得です。すべての店舗で取り扱っているわけではないため、事前に以下のリンクから確認しておくとよいでしょう。

取扱店舗一覧はこちら

オンラインで完結したい方はサービスサイトからも申し込みが可能です。

現在実施中のキャンペーンはこちら



