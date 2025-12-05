モー娘。牧野真莉愛「1番会いたかった」有名人と7年ぶり再会＆2ショット公開「これからもずっと大好き」
【モデルプレス＝2025/12/05】モーニング娘。’25の牧野真莉愛が12月5日、自身のInstagramを更新。7年ぶりに再会した有名人との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】モー娘。牧野真莉愛、7年ぶりに再会した「1番会いたかった」有名人
この日、牧野は「翔くんに会えました ※2018年ぶり」とつづり、11月30日に北海道・エスコンフィールドHOKKAIDOにて開催された「日韓ドリームプレイヤーズゲーム」で元プロ野球選手の中田翔と会った際の2ショットを公開。牧野は2018年5月に大和ハウス プレミストドーム（旧札幌ドーム）で開催された北海道日本ハムファイターズVS東北楽天ゴールデンイーグルス戦で始球式に参加しており、この時中田の背番号である「6」のユニホームを着用して登場していた。
牧野は7年ぶりとなった中田との再会に「翔くんに会えて嬉しかった。1番会いたかった」と喜びをあらわにし「中田翔選手のこと大好きでよかった これからもずーーっと大好き 終わらないSHOW TIME」と記している。
この投稿には「興奮伝わる」「好きな人に会えて良かった」「2人とも良い表情」「感動の再会ですね」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
