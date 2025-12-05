山下智久、岡田准一との公開やりとりにファン歓喜「相思相愛でほっこり」「ハッシュタグ可愛い」
【モデルプレス＝2025/12/05】俳優の山下智久が4日、自身のX（旧Twitter）を更新。俳優の岡田准一とのやりとりを公開し、反響を呼んでいる。
この日、山下は、岡田が主演・プロデューサー・アクションプランナーを務める現在配信中のNetflixシリーズ「イクサガミ」（全6話）を絶賛。すると岡田はこの投稿を引用し「嬉しい事言ってくれる後輩だぜ 先日はご飯美味しかったね。また誘っちゃうんだから〜好き。観てくれてありがとう」と山下と食事をしたことを明かしつつ、メッセージを送った。これを受け、山下は「いつもありがとうございます。ご飯もすごく美味しかったですまた誘ってください」と感謝の言葉を添え、ハッシュタグで「＃好き」と岡田への気持ちをアピールしていた。
この投稿には「相思相愛でほっこり」「2人のやりとり最高」「両想いだね」「素敵な関係」「公開告白尊い」「ハッシュタグ可愛い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆山下智久、岡田准一に「＃好き」アピール
◆山下智久と岡田准一のやりとりに反響
