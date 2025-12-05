¡ÖDREAM MATCH APEX LEGENDS¡×Ìó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ·èÄê BALLISTIK BOYZ³¤¾ÂÎ®À±¡¦»³ËÜºÌ¡¦±§Ìî¾»Ëá¤é½Ð±é
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/05¡Û±ÇÁüÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLemino¡ÊR¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ö¥í¡¼¥É¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤Î¶¦ºÅ¤Ç¡¢2026Ç¯2·î22Æü¤Ëµþ²¦¥¢¥ê¡¼¥ÊTOKYO ¤Ë¤Æ¡¢e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLemino presents e-elements DREAM MATCH APEX LEGENDS™¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±§Ìî¾»Ëá¡¢°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¤Î¶âÈ±»Ñ
º£²ó¤ÎDREAM MATCH¤Ï¡ÖApex Legends™Ì´¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ALGS¡ÊApex Legends™ Global Series Year 5 Championship¡Ë¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¥×¥í¥Á¡¼¥à¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿Íµ¤¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿7¥Á¡¼¥à¤Î½Ð¾ì¤¬·èÄê¡£ÅöÆü²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÊªÈÎ¤ä¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Á¡¼¥à¥Ö¡¼¥¹¤ÎÀßÃÖ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Íµ¤¥×¥í¥Á¡¼¥à¤Î¸½Ìò¥×¥íÁª¼ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢1Æü¸Â¤ê¤Î¥É¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥à¡¢¿Íµ¤¥¹¥È¥ê¡¼¥Þ¡¼¡¢Vtuber¡¢·ÝÇ½¿Í¤ò´Þ¤àÁíÀª60¿Í¤Î¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¬½¸·ë¤·¡¢6¿Í1ÁÈ¤ÎÌ´¤Îe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤ò·ëÀ®¡£Ã¯¤¬¡¢¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤Î¤«¡£DREAM MATCH¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ë¡¼¥ë¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
·ÝÇ½³¦¤«¤é¤Ï³¤¾ÂÎ®À±¡¢¾®ÌîÄÍÍ¦¿Í¡¢»³ËÜºÌ¡¢±§Ìî¾»Ëá¡¢¤Õ¤©¤¤¡¢¿Íµ¤¥¹¥È¥ê¡¼¥Þ¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¤Ø¤·¤³¡¢¤¹¤Ç¤¿¤¡¢¶³°ìÏº¡¢¤Þ¤¶¡¼£³¡¢¤¢¤«¤á¤¤¤ó¡¢Civ:A¡¢Vtuber ¤«¤é¤Ïdtto.¤Î12¿Í¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£º£¸å¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥¥ã¥¹¥È¤òËè½µ¶âÍËÆü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿»Ë¾åºÇÂç¤Î¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê´ë²è¤â¼Â»Ü¡£¾ÜºÙ¤Ï¶áÆü¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
2026Ç¯2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë10¡§00³«¾ì¡¿12¡§00³«±é¡¿20¡§00½ª±é¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡Ú²ñ¾ì¡Û
µþ²¦¥¢¥ê¡¼¥ÊTOKYO
¡Ú½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¡Û¢¨Á´10¥Á¡¼¥à
RIDDLE ORDER
UNLIMIT
REJECT
NOEZ FOXX
TIE
SOTEN
Lawson Ticket Xone
DREAM TEAM¡
DREAM TEAM¢
DREAM TEAM£
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
³¤¾ÂÎ®À±
¾®ÌîÄÍÍ¦¿Í
»³ËÜºÌ
±§Ìî¾»Ëá
¤Õ¤©¤¤
¤Ø¤·¤³
¤¹¤Ç¤¿¤
¶³°ìÏº
¤Þ¤¶¡¼£³
¤¢¤«¤á¤¤¤ó
Civ:A
dtto.
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û