女優の柏木由紀子（７７）がライダースジャケットをおしゃれに着こなした最新ショットを公開した。

柏木は５日、自身のインスタグラムを更新。「ライダースジャケットは憧れてはいたもののなかなか着る勇気がなかったんです。でも、あえて甘めのスカートを合わせるとバランスがとれますよとアドバイスいただき 少しずつ取り入れるように」と記し、ブラウンのライダースジャケットにチェック柄のマーメイドスカートをはいて愛犬と歩くショットをアップ。

「店頭で、スタッフの方とかわす会話も勉強であり わたしの元気の素です。娘や孫のような年代の方も時にはいらっしゃいますが ファッションのこと以外も含めて色々とおしゃべりするのが楽しいんですよね」とつづった。

この投稿には、「私もライダースが好きなので由紀子さんのスタイルを見て研究しています ブラウンのライダースもトライしてみようかな」「お似合いでとても素敵です」「若々しくって、それでいて落ち着いていてとっても素敵です」「カッコいい」「甘辛コーデでバランス良くなるんですね」「お洒落すぎて絵画みたい」「上品な美しさが滲み出ていますね」などのコメントが寄せられた。

柏木は１９７１年に「上を向いて歩こう」などのヒット曲で知られる日本を代表する歌手・坂本九さん（１９８５年死去、享年４３）と結婚。長女は歌手の大島花子、次女は元タカラジェンヌで女優の舞坂ゆき子。ファッションブックを発売するなど、シニア世代の“おしゃれ番長”として人気だ。