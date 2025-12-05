◇フィギュアスケート ジュニアグランプリ（ＧＰ）ファイナル 第２日（５日、名古屋・ＩＧアリーナ）

男子フリーが行われ、ショートプログラム１位の中田璃士（りお、ＴＯＫＩＯインカラミ）が自己ベストの１６３・２２点をマークし、合計も自己最高の２４９・７０点を記録したが２位だった。２年ぶりのＶ奪還を狙ったが、ソ・ミンギュ（韓国）に６・２１点届かなかった。

キスアンドクライで点数を聞くと、中田は大粒の涙を流した。父・誠人コーチと中庭健介コーチになだめられながらリンクを後にした。「絶対勝つ」と強い思いで２年ぶりの頂点を目指したが、ジャンプのミスが響き逃げ切り失敗。「これが今の自分の全て」と悔し涙をぬぐった。

冒頭の４回転サルコーは出来栄え点（ＧＯＥ）で３・０５点の加点を受ける会心の一本に。続く４回転―３回転の連続トウループも成功させ、流れに乗ったかに思えた。だが３本目の４回転トウループはジャンプの軸が乱れ、着氷でもバランスを崩した。その後の演技は「何も覚えてない」と頭が真っ白になっていたという。演技後には「勝ったと思った」と力強いガッツポーズも飛び出たが、「よく考えたらジャンプも良くなかった」と冷静に結果を受け止めた。

次戦は２週後の全日本選手権（東京）。ジュニアながら昨年は２位に入った舞台で、今年は優勝を狙う。「全員倒して１位になる」と、ＧＰファイナルにも出場する鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、佐藤駿（エームサービス・明大）ら国内の強豪撃破を誓った。