国民民主党の榛葉賀津也幹事長が２８日に国会内で会見を開き、与党が出した衆院議員定数削減法案を巡って見解を示した。

榛葉氏は冒頭「一気に選挙制度の話、盛り上がってましたねぇ」と切り出し「政治とカネの問題をうやむやにすることができない。まずこの問題を議論して、並行して定数削減どうするのか議論していきたいね」と、順序としてまず自民党裏金問題に端を発した政治資金関連の法案を話し合うべきだと主張した。

さらに「国会にはルールがあって、先入れたものから先に出すのが原則。先に出したのは政治資金規正法の方。当然ながら、こちらをケリつけて、次にこの選挙制度をやるのが普通の流れ」と強調。「維新さんも、企業団体献金廃止だって力強く言ってた訳なので、政治とカネ問題をあいまいにしてちゃだめだ」とけん制した。

また、「裏金問題と定数削減をリンクさせてはダメ」とも主張。「そもそも今の選挙制度がダメとおっしゃるなら、この制度が始まった１９９０年代後半は本来リクルート問題で政治とカネの問題を何とかしなきゃいけない、政治資金を正さなければいけない、透明性を担保しなきゃいけないという、まさに政治とカネの問題から始まった」と持論。「いつしか曖昧になって選挙制度の改革に変わっちゃったんだよね。出てきたのが小選挙区制度。そして最後に復活比例が入った」とし「今回も似てるね。裏金問題で政治とカネの問題なんとかしなきゃいけないとなったら、維新も自民もいや定数削減だ。それが身を切る改革だ、選挙制度変えるんだと」と、議論のすり替えが行われていることを危惧した。

国民民主党は３日に、独自の衆院選挙制度改革として「中選挙区連記制」を発表。選挙区ごとに３〜５人程度が当選する中選挙区で有権者が複数候補を選べる仕組みで、衆院定数は人口減少に応じて削減する考え方を打ち出していた。