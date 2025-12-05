菊池風磨、“水の飲み比べ”クイズ見事正解「口当たりの良さやまろやかさ、のどごしが全然違いますね」
8人組グループ・timeleszの菊池風磨が5日、プレミアムウォーターの「生天然水」新CM発表会に登場した。
【写真】横顔キレイ！グビグビと飲む菊池風磨
菊池は、プレミアムウォーターのアンバサダーに就任。同社の新CMにも出演した。新CM「菊池さんとぴーちゃん」篇が披露され、CM内の衣装を着用して登場。CMについて「生天然水のおいしさが伝わるとても爽やかなCMになっていると思います」とコメントした。
また、本CMで共演している公式キャラクターの「かっぱのぴーちゃん」について、「撮影の時は、まだぴーちゃんがいない状態で、一人で掛け合いをしなければならなかったので、イマジナリーぴーちゃんをつくりながら頑張りました！完成したCMを見ると、想像以上にかわいらしいですね！結構表情豊かで、本当に家に現れたら一緒に「生天然水」飲みたくなっちゃうと思います（笑）」と撮影当時を振り返り、CMの見どころについて語った。
「生天然水」を試飲すると「生ウマ！」 と感動。自宅でも同社のウォーターサーバーで「生天然水」を飲んでいるといい、「普段からお水は意識的に飲むようにしているのですが、その中でもプレミアムウォーターの「生天然水」は口当たりの良さが全然違います。とてもまろやかでおいしいので、普段から仕事中も、プライベートの時も、気づくと飲んでいます。朝起きたときやダンスレッスン等でお水は欠かせないので、メンバーの中でも特に飲んでいるかもしれません。スポーツをする人や、ダンスをする人、小さなお子さん、ご年配の方等、どんな方にも気に入っていただけると思います。一番おいしいと胸を張っておすすめできます！」と熱く語った。
さらに、「生天然水」にまつわるクイズコーナーも実施。水の飲み比べクイズでは、見事「生天然水」を回答。「普段から飲んでいるので、口当たりの良さやまろやかさ、のどごしが全然違いますね！飲み始めてすぐにわかりました。やっぱり「生天然水」はおいしいですね」と堂々とコメントしていた。
