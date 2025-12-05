中川翔子、双子の男児出産後初公の場 育児のお供はホラー「赤ちゃんも興奮してた」【東京コミコン】
タレントの中川翔子が5日、千葉・幕張メッセ国際展示場で行われた『東京コミコン2025』内の「怖コン×ブラムハウス・スペシャル『ブラック・フォン2』『ファイブナイツ・アット・フレディーズ』」ステージに登壇。9月30日の双子の男児出産後、初めて公の場に登場し、元気な姿を見せた。
【写真】素敵！個性的な衣装で登場した中川翔子
2018年の『東京コミコン』のアンバサダーを務めたという縁のある中川は、赤白黒のボリューミーなワンピースで登場。自ら「出産後初公の場なんです」と報告し、観客からの「おめでとう！」という祝福と拍手に「ありがとうございます！」と笑顔で応えた。
大のホラー好きとして知られる中川は、「うちに引きこもってばかりだった」と育児の大変さもにじませつつ、夜中も起きなければいけない中も「真夜中と言えばホラーじゃないですか」とホラー作品を楽しんでいたと明かし、「赤ちゃんも『ミーガン』を見て興奮しているように見えたので、血を引いているなと思った」とにっこり。
さらには今回のステージのために観てきたブラムハウス作品を読み上げた後、「数ヶ月ぶりの映画館！きのう『ブラック・フォン2』を観ました。『ブラック・フォン』のファンになっちゃいました」と出産後初めて映画館で映画を楽しんだと声を弾ませていた。
中川は、23年4月28日に同世代の一般男性と結婚することを発表。25年8月には、双子の男児を妊娠していることを報告し、SNSにたびたび大きなお腹を公開していた。計画帝王切開で9月30日に双子男児を出産した。
7日までの3日間開催される『東京コミコン』は、16年から開催され、今年で第9回目の東京開催。今年は過去最多の来日セレブ23人が参加。ステージイベントやサイン会、撮影会を通じてファンと交流を行う。
