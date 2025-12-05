スノーボードクロス元日本代表・岩垂かれん、結婚を発表「人生最高のパートナーと」
スノーボードクロス元日本代表で、芸能事務所セント・フォースに所属している岩垂かれん（いわだれ・かれん／31）が5日、自身のインスタグラムを更新し、結婚したことを報告した。
【写真】愛猫の手に輝くリング…結婚発表した岩垂かれん
岩垂は「ご報告が2つあります」と書き出すと、「人生最高のパートナーと結婚しました」と報告。そして「『ミラノ・コルティナ冬季五輪』現地取材に行きます」と伝えた。
岩垂は「実は3年前から「スポーツナビ」という会社で働いていて
今回のミラノ五輪ではスポーツナビの記者として現地から取材コラムなどをお届けする予定です！」と明かし、「「こんな情報が見たい」「こういうところが知りたい」というご意見も、ぜひお待ちしています」と呼びかけた。
岩垂は、1993年12月24日生まれ、東京都出身。スノーボードクロス元日本代表で、2011〜13年国内プロツアーランキング1位、15年世界選手権出場、W杯最高15位、全日本選手権優勝、16年北米選手権3位、全米選手権優勝などの実績を掲げ、同年引退。これまでにNHK総合の「平昌オリンピック・パラリンピック スノーボード競技」解説や、TBS系『炎の体育会TV』、雑誌『VOCE』9月号（講談社）などへ出演している。
