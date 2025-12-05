日本高野連は５日、大阪市内で理事会を開き、７イニング制の導入は反対意見が多いため、継続して議論すると発表した。１月から１０回にわたって行われた「７イニング制等高校野球の諸課題検討会議」の最終報告書では、２０２８年の第１００回センバツ高校野球記念大会をめどとして、同大会以降は硬式、軟式全ての高校野球での公式戦（全国大会、都道府県大会）を対象に採用することが望ましいとした。

ただ、全国高校野球選手権大会では、猛暑への対策が急務で、地方大会を含めて可及的速やかに７イニング制を採用することが望まれるとした。歴史的、社会的な見地から、今後も甲子園で春夏の全国大会を開催することが望ましいと記載された。

また、全国大会での得点差コールドゲームの採用は、７イニング制を採用するか否かに関わることとなり、７イニング制についての結論を導き出すことを優先することとした。

◆７イニング制のメリット

▽試合時間の短縮

選手…障害予防の推進、熱中症リスクの減少

社会…安全重視のメッセージの発信

大会運営…運営の柔軟性や工夫の容易性（１日の試合数、会場数、試合時間の変更など）

▽投球数の減少

選手…障害予防の推進

▽６アウトの減少

選手…部員不足チームの安全な試合参加

▽試合展開、戦術の変化

選手、社会…国際基準への習熟

◆７イニング制のデメリット

▽試合時間の短縮

選手、社会…試合を楽しむ時間の減少

▽６アウトの減少

選手…出場機会の減少

▽試合展開、戦術の変化

選手…上部カテゴリー（大学、プロ）などとの連続性の喪失

社会…高校野球が格下げの印象、慣れや変更への違和感

▽記録の非連続性

選手、社会…過去大会との記録比較不可、歴史的価値の減少