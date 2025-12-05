成宮寛貴、9年ぶりバラエティー出演 12年ぶり舞台出演のきっかけ告白「海に行ったら宮本とたまたま会って」
俳優の成宮寛貴が、お笑いコンビ・EXITの兼近大樹と俳優の満島真之介が出演する、7日放送の日本テレビ『メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ』（毎週日曜 後0：45〜後2：00※関東ローカル）にゲスト出演する。成宮がバラエティー番組に出演するのは、9年ぶりとなる。
【番組カット】楽しそう！旅行代をかけてバトルする成宮寛貴ら
同番組は、兼近と満島がゲストとともに、おいしいものを食べにドライブする台本も仕込みもない旅番組。誰が旅の代金を支払うかはゲームで決める。今回は、神奈川・伊勢原市を旅する。
9年ぶりにバラエティー番組に出演する成宮は、少し緊張気味。まずは、コーヒーを飲める場所を探すために3人で車に乗り込む。兼近と満島のいつものナンセンスギャグが繰り出されるも「こういう感じなんですね」と不発となる。
そんな中、話題はスポーツの話へ。「おれボウリングめっちゃ苦手なんだよ」という成宮。「まず球技が苦手」と意外な一面をのぞかせる。「あとチームスポーツが結構苦手だったりする」と語る。そこから成宮の最近の私生活について聞くことに。「最近は家にいることが多い」という。トレーニングやストレッチのために外出することはあるが「遊びに行ったりとかはしなくなっちゃった」と話す。「人がいっぱい、わちゃわちゃっている」場所にはあまり行かないけど「ハイキングとかは好き」だと語る。
目的のカフェに到着すると「じゃあちょっと一旦俺と成宮さんで」と普通に成宮をアポどりに同行させる兼近。「緊張するなぁ」とドキドキする成宮だが、店員は「はい、大丈夫です」と快諾する。伊勢原フルーツを使ったスイーツが人気の「Cafe 茶珈」で計7品を注文し、ソフトドリンクで乾杯。4種類のチーズを使ったトーストを食べた兼近の食リポを聞いた成宮は「LOVE＆PEACEだね」と感想を述べる。この後、成宮が「フルーツの中で一番好き」というイチジクや学生時代に「カレー」というあだ名をつけられそうになった話を軽快にこなしてゆく。
次の店に向かう車中では、成宮の価値観についての話題に。18歳で芸能界に入った成宮は高校には行っていなかったという。中学校の授業でのリトマス試験紙に関するやり取りがきっかけになって「めっちゃ考えるようになっちゃって、なんか学校に興味がなくなっちゃった」と当時を振り返る。「お金を稼ぐってどういうこと何だろう」と考えるようになってアルバイトしてみたり、家でも小遣い制から報酬制にしてもらったりしたという。働くことやお金の価値についての“気づき”が「めちゃめちゃ早かった」分「だから（今は）欲しいモノはないかも、物ではね」と語る。
次に、3人は昔懐かしい昭和の日用品など8000種類以上が並ぶ大正元年創業「豊田屋商店」を訪問。それぞれがグッときたレトログッズを購入して大満足する。豊田屋商店を後にした3人が見つけたのは、昭和41年創業の和菓子屋店「菓子司 さがわ」。みたらし団子に成宮は「人生で一番うまいかも」と驚がくする。
移動中の車中では「メシドラお悩み相談カーラジオ」のコーナーを実施。今回は、ラーメン屋の店長からジムのトレーナーへの転職を考えているという視聴者からの相談が寄せられる。成宮は「やる前ってやる前の悩みしかないじゃん。やったらその悩みは解消されて次のステップの悩みになるから早くそこまで行っちゃいな、俺はいつもそう思う」と回答する。
次に3人が到着したのは伊勢原の人気スポット「大山」。大山詣りの参道を登りながら始まったクイズをめぐって軽くひとモメしながらやってきたのは、創業1694年の「西の茶屋」。「久しぶりにバラエティー番組に出られるっていうのでドキドキして眠れなかった」と笑う成宮と一緒に豆腐や蕎麦など計8品を堪能する。
最後の目的地に向かう車中では、12年ぶりに舞台の仕事をすることになった成宮が演出家・宮本亞門との不思議な縁について語る。25年前のデビュー作品が宮本の作品だった成宮が、また久しぶりに俳優としての仕事を再開したいと思っていたタイミングで「海に行ったら（偶然そこにいた）宮本とたまたま出会って」そこでの会話がきっかけで25年ぶりのタッグが実現したという。そんな新たなスタートを切ろうとしている成宮は「今日ドライブしている最中に、この番組出て良かったなってめちゃめちゃ思った」と笑う。
最後は「伊勢原ゴルフセンター」。本日の旅にかかった代金を誰が支払うか決めるゲームはパッティング対決となる。成宮の信じられないくらいかわいい凡ミスも飛び出す中、勝負に負けて本日のお支払いをするのは果たして誰なのか。
【番組カット】楽しそう！旅行代をかけてバトルする成宮寛貴ら
同番組は、兼近と満島がゲストとともに、おいしいものを食べにドライブする台本も仕込みもない旅番組。誰が旅の代金を支払うかはゲームで決める。今回は、神奈川・伊勢原市を旅する。
そんな中、話題はスポーツの話へ。「おれボウリングめっちゃ苦手なんだよ」という成宮。「まず球技が苦手」と意外な一面をのぞかせる。「あとチームスポーツが結構苦手だったりする」と語る。そこから成宮の最近の私生活について聞くことに。「最近は家にいることが多い」という。トレーニングやストレッチのために外出することはあるが「遊びに行ったりとかはしなくなっちゃった」と話す。「人がいっぱい、わちゃわちゃっている」場所にはあまり行かないけど「ハイキングとかは好き」だと語る。
目的のカフェに到着すると「じゃあちょっと一旦俺と成宮さんで」と普通に成宮をアポどりに同行させる兼近。「緊張するなぁ」とドキドキする成宮だが、店員は「はい、大丈夫です」と快諾する。伊勢原フルーツを使ったスイーツが人気の「Cafe 茶珈」で計7品を注文し、ソフトドリンクで乾杯。4種類のチーズを使ったトーストを食べた兼近の食リポを聞いた成宮は「LOVE＆PEACEだね」と感想を述べる。この後、成宮が「フルーツの中で一番好き」というイチジクや学生時代に「カレー」というあだ名をつけられそうになった話を軽快にこなしてゆく。
次の店に向かう車中では、成宮の価値観についての話題に。18歳で芸能界に入った成宮は高校には行っていなかったという。中学校の授業でのリトマス試験紙に関するやり取りがきっかけになって「めっちゃ考えるようになっちゃって、なんか学校に興味がなくなっちゃった」と当時を振り返る。「お金を稼ぐってどういうこと何だろう」と考えるようになってアルバイトしてみたり、家でも小遣い制から報酬制にしてもらったりしたという。働くことやお金の価値についての“気づき”が「めちゃめちゃ早かった」分「だから（今は）欲しいモノはないかも、物ではね」と語る。
次に、3人は昔懐かしい昭和の日用品など8000種類以上が並ぶ大正元年創業「豊田屋商店」を訪問。それぞれがグッときたレトログッズを購入して大満足する。豊田屋商店を後にした3人が見つけたのは、昭和41年創業の和菓子屋店「菓子司 さがわ」。みたらし団子に成宮は「人生で一番うまいかも」と驚がくする。
移動中の車中では「メシドラお悩み相談カーラジオ」のコーナーを実施。今回は、ラーメン屋の店長からジムのトレーナーへの転職を考えているという視聴者からの相談が寄せられる。成宮は「やる前ってやる前の悩みしかないじゃん。やったらその悩みは解消されて次のステップの悩みになるから早くそこまで行っちゃいな、俺はいつもそう思う」と回答する。
次に3人が到着したのは伊勢原の人気スポット「大山」。大山詣りの参道を登りながら始まったクイズをめぐって軽くひとモメしながらやってきたのは、創業1694年の「西の茶屋」。「久しぶりにバラエティー番組に出られるっていうのでドキドキして眠れなかった」と笑う成宮と一緒に豆腐や蕎麦など計8品を堪能する。
最後の目的地に向かう車中では、12年ぶりに舞台の仕事をすることになった成宮が演出家・宮本亞門との不思議な縁について語る。25年前のデビュー作品が宮本の作品だった成宮が、また久しぶりに俳優としての仕事を再開したいと思っていたタイミングで「海に行ったら（偶然そこにいた）宮本とたまたま出会って」そこでの会話がきっかけで25年ぶりのタッグが実現したという。そんな新たなスタートを切ろうとしている成宮は「今日ドライブしている最中に、この番組出て良かったなってめちゃめちゃ思った」と笑う。
最後は「伊勢原ゴルフセンター」。本日の旅にかかった代金を誰が支払うか決めるゲームはパッティング対決となる。成宮の信じられないくらいかわいい凡ミスも飛び出す中、勝負に負けて本日のお支払いをするのは果たして誰なのか。