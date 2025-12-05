山形市や天童市、寒河江市に住む60代から90代の男女4人が、ことし5月から11月にかけて警察や検事などをかたる特殊詐欺の被害に遭い、合わせておよそ5900万円をだまし取られたことがわかりました。



警察の調べによりますと、このうち山形市に住む80代の女性は、ことし9月、自宅にNTTを名乗る男から電話があり、「携帯電話があなたの名義で契約され、犯罪に悪用されています」などと言われました。

その後、警視庁の「アベ」を名乗る男から「県出身の犯人を捕まえました。犯人の家からあなたの通帳と携帯電話が出てきました」などと言われました。

女性は男から「電話で取り調べをする」などと、毎日電話がかかってきて、口座の残高を聞かれたといいます。

その後、身の潔白を証明するためにはお金を調べる必要があると言われ、金融機関の窓口やATMで引き出した、およそ1360万円をだまし取られたということです。

県内ではこのほか、同様の手口で天童市に住む男性が110万円、寒河江市に住む女性が2000万円を11月22日までにだまし取られていたことがわかりました。

また、暗号資産で利益を出せると言われ暗号資産を送金した山形市の男性がおよそ2400万円分の被害に合いました。

警察は「電話やSNSでお金を要求されたら詐欺を疑いすぐに相談してほしい」などと呼びかけています。

