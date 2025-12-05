北野瑠華、衝撃の“美谷間” 2nd写真集表紙＆タイトル解禁
元SKE48の北野瑠華が、19日にリリースする2nd写真集（白夜書房）のタイトル＆表紙が5日、解禁された。
【表紙別カット＆中面】つやっぽい表情＆ナイスボディを見せた北野瑠華
昨年の9月に1st写真集『触れて、みる？』を刊行され、一糸まとわぬ「2000万バズ」カットで一躍グラビア界を席巻中。そんな北野の2nd写真集のタイトルは『ヴィーナスの、誕生』に決定。通常版の表紙カットに使用されたのは、夕暮れ前の温かな光に照らされた印象的な一枚。「女神」を彷彿（ほうふつ）とさせるそのたたずまいから、タイトルが決定。真っ青な空と広大な自然は、撮影ロケ地となった長崎県・五島列島ならではとなっている。
セブンネット限定版では黄色いビキニの海岸カットが採用。アンニュイな視線と、水着の胸元に手をかけるセクシーなカットとなっている。
また、発売を記念したお渡し会イベントも決定し、12月14日に東京、20日に大阪＆名古屋、21日に東京で開催する。
■北野瑠華コメント
1st写真集発売からこんなにも早く2nd写真集が決まるなんて私もまだ驚いていますが、1st写真集をたくさんの方が手に取ってくださり愛してくださった結果だと思います。本当にありがとうございます！ 今回の写真集は長崎・五島列島で4日間撮影しました。1st写真集で魅せた大胆さはもちろんそのままで、1つ年齢を重ねた今の私の大人の魅力がたっぷり詰まった1冊になっています。ここでしか見れない新しい北野瑠華を是非楽しんでください！
