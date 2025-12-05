藤井 風、福岡・大阪・東京ドーム含むワールドツアー＆国内アリーナツアー決定 “至上の愛”を掲げて世界を巡る
藤井 風が、9月にリリースした3rdアルバム『Prema』を携えた新たなツアー『Prema World Tour』の開催を発表した。来年10月よりスタートし、アジア6都市を巡るドーム＆スタジアムツアーとして実施される。
今回発表された国内会場は、みずほPayPayドーム福岡、京セラドーム大阪、東京ドームの3会場。バンコク、香港、高雄での公演も予定されており、アジア公演の詳細は後日発表される。
また、『Prema World Tour』に先駆けて、札幌、広島、福井の3都市で開催されるアリーナツアー『Pre: Prema Tour』も決定した。
国内で開催される約2年ぶりのライブ、そして約3年半ぶりのツアー。Prema＝至上の愛を掲げたワールドツアーがどのような展開を見せるのか、今後の動向に注目が集まる。
チケットは『Prema World Tour』日本公演および『Pre: Prema Tour』共通で、きょう5日午後6時より最速先行受付（抽選）が開始。対象は日本国内で販売された『Prema』CD／LPに封入されているシリアルナンバー所持者となっており、特設サイトにてエントリーが可能となっている。
■『Prema World Tour』
2026年11月14日(土)、15日(日)：みずほPayPayドーム福岡
2026年12月10日(木)、12日(土)、13日(日)：京セラドーム大阪
2026年12月19日(土)、20日(日)：東京ドーム
※バンコク、香港、高雄公演の詳細は後日発表
■『Pre: Prema Tour』
2026年7月16日(木)、17日(金)：真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
2026年7月28日(火)、29日(水)：広島グリーンアリーナ
2026年8月4日(火)、5日(水)：サンドーム福井
