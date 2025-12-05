YouTuberいけちゃん、美谷間見せる“お風呂ショット”の衝撃 ラスト写真集の表紙公開
登録者数76万人を超える人気YouTuber・いけちゃんが、10日にリリースするグラビア活動の集大成となるラスト写真集『Afterglow』（講談社）の表紙が5日、公開となった。
【写真】美谷間見せる衝撃の“お風呂ショット”を公開したいけちゃん
ラストグラビア写真集の舞台は、真夏の南国・ベトナム。美しいビーチでのビキニ姿をはじめ、大人の魅力を増したランジェリーショットや自身最大のヌーディーショットにも挑戦した意欲作となっている。
そんな本作の表紙を飾るのは、いけちゃんの透明感を最大限に引き出したバスルームでの一枚。洗練された静かな色香を放ちながらも、どこかあどけなくて柔らかい表情が印象的なカットとなっている。
■いけちゃんコメント
2022年から約3年半、グラビア活動をしてきました。本作はそんな私の最後のグラビア写真集です。初期と比べて随分大人になった私の変化を楽しんでいただけたらうれしいです。今回で最後ということで、普段は着ないような水着にも挑戦しました。全てを出し切ったと思います！ありがとうございました！
