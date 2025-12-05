『戦姫絶唱シンフォギア』×『プリンセッション・オーケストラ』コラボ実現【詳細発表】
テレビアニメ『プリンセッション・オーケストラ』と『戦姫絶唱シンフォギア』がコラボレーションすることが決定した。コラボを記念して、『戦姫絶唱シンフォギア』の立花響と、『プリンセッション・オーケストラ』のプリンセス・リップルの特別描き下ろしコラボイラストが初公開された。
【画像】全身イラスト！公開された『シンフォギア』×『プリオケ』コラボ絵
また、12月30日・31日に開催されるコミックマーケット107の企業ブースに『戦姫絶唱シンフォギア』×『プリンセッション・オーケストラ』のスペシャルコラボブースが出展決定。コミックマーケット当日は、戦姫絶唱シンフォギア「GERMANIA」コラボDJ ブースや『プリンセッション・オーケストラ』のプリンセスたちのグリーティング、さらに新作グッズが販売される。
さらに、12月7日17時より『戦姫絶笑シンフォギアRADIO』出張版〜サンタもトナカイも絶唱スペシャル〜に「プリンセッション・オーケストラ」より、藤本侑里(識辺かがり／プリンセス・ジール役)、橘杏咲(一条ながせ／プリンセス・ミーティア役)がゲスト出演。ここでしか聴けないコラボトークを展開する。
