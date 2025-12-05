“グラビアレジェンド”42歳・磯山さやか、美谷間＆やわらか完熟ボディ全開 『余韻』新規カットが公開
俳優でタレントの磯山さやか（42）のデビュー25周年を記念した最新写真集『余韻』（10月22日発売／講談社）から、新規カットが公開された。
【写真】短パンから美太ももあらわ！磯山さやか写真集から新カット公開
バラエティー番組での明るいキャラクターや、俳優としての確かな存在感で幅広く活躍する磯山。グラビア界では“マシュマロボディ”の象徴的存在として長年支持されており、節目となる今回の写真集では、その魅力を余すところなく収めた。
撮影の舞台はオーストラリア・ケアンズ。南国の光に包まれた邸宅のテラスで撮影されたカバーカットは、リラックスした表情でデッキチェアにもたれる磯山の自然体の美しさを捉えている。カバー裏には、ケアンズのマーケットで見せた満面の笑顔を収めたカットが採用されており、磯山らしい温かみと親しみやすさが感じられる一枚となっている。
今回公開するのは、ケアンズの豪邸で撮影された、赤いカーディガンのショット。光と影のコントラストが美しく、朝の光を受けて白い素肌が輝く一枚です。もうひとつは、ケアンズの南東に浮かぶリゾートアイランド・フィッツロイ島へ向かう船上で撮られた、爽やかな潮風を感じるショットとなる。
磯山は、1983年10月23日生まれ。茨城県出身。2000年にデビュー。グラビアで人気に火が付き、バラエティーやドラマで活躍するいっぽう、プロ野球などスポーツ番組のMCも務めるなど、マルチに才能を発揮。12月23日には、日本橋三井ホールにて「磯山さやか25th Anniversary Fan Meeting」を開催する。
