DOMOTO、『THE FIRST TAKE』初登場 「愛のかたまり」を一発撮り「もうちょっとなんかやりたいみたいな」
DOMOTOが5日午後10時からプレミア公開されるYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第617回に初登場する。
【写真】圧巻⋯！渋谷の街がDOMOTO一色に
披露するのは、2001年にリリースされ、作詩を堂本剛、作曲を堂本光一が手掛け話題となった楽曲、「愛のかたまり」。切なく繊細なメロディラインとストレートな恋心をつづる歌詩が魅力の本楽曲を、一発撮りにてパフォーマンスする。
■DOMOTO コメント
▼堂本光一
2人では初めての出演ということで、この環境で2人で歌うというのはすごく新鮮で楽しかったです。「THE FIRST TAKE」なんで一度しかないのですが、「もうちょっとなんかやりたいみたいな」という気にもなる感じが面白かったです。
これを機に「愛のかたまり」を知ってくださる方もいらっしゃると思うので、改めて聴いていただければうれしいです。
▼堂本剛
ぜひ“X’masなんていらないくらい”と言っているだけなので、ぜひクリスマス前後に聴いていただけたらすごくフィットする曲かなというふうに思いますので、ぜひたくさん聴いていただけたらなと思っております。ありがとうございました。
