近藤真彦、恩人は“関西の大御所” 浜田雅功の無茶振り→30年ぶりの”再会”へ
歌手・俳優の近藤真彦が6日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後1：54〜 ※関西ローカル）に出演。恩人の“関西の大御所”について語る。
【動画】「あなたに振り回された！」恩人である“関西の大御所”と再会を果たす近藤真彦
ダウンタウン・浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、ドラマ『3年B組金八先生』でのデビューから瞬く間にトップアイドルへと駆け上がり、カリスマ性と圧倒的な存在感で日本中を熱狂させたエンターテインメント界のレジェンド・近藤真彦。
最近になって町中華にハマり、通い詰めているという近藤のために、今回は「マッチが初大阪ロケで『舌にも絶妙にマッチ』マッチと大阪町中華スペシャル!!」と題し、お笑い界のスター“浜ちゃん”×アイドル界のスター“マッチ”のレアで豪華なツーショットで「大阪町中華の名店」を巡る。
大阪城北詰にある “安い・ウマい・早い”の3拍子そろったメニューが並び、連日行列が絶えない隠れた名店。堺筋本町で愛される町中華を巡った2人。続いて向かったのは上本町にある「焼き餃子」で人気の町中華。人気の、口に入れると肉汁があふれ出すジューシーな焼き餃子を食べた近藤は「確かに中から肉汁が出ておいしい！」と大阪で大人気の餃子にご満悦。
さらに「マッチ徹底解剖トーク」では、近藤が「恩人」だという“関西の大御所”について語る。すると浜田から「せっかく大阪おるんやし電話しよや」と無茶ぶりが飛び出す。浜田の無茶ぶりで電話をかけることになった近藤。ノンアポ電話で恩人と30年ぶりに再会を果たす（!?）。
その他、伝説となったデビュー作のドラマ『3年B組金八先生』での恩師との撮影裏話、先輩アイドルとのまさかの争いなど、近藤が本音をぶっちゃけまくる。
【動画】「あなたに振り回された！」恩人である“関西の大御所”と再会を果たす近藤真彦
ダウンタウン・浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、ドラマ『3年B組金八先生』でのデビューから瞬く間にトップアイドルへと駆け上がり、カリスマ性と圧倒的な存在感で日本中を熱狂させたエンターテインメント界のレジェンド・近藤真彦。
大阪城北詰にある “安い・ウマい・早い”の3拍子そろったメニューが並び、連日行列が絶えない隠れた名店。堺筋本町で愛される町中華を巡った2人。続いて向かったのは上本町にある「焼き餃子」で人気の町中華。人気の、口に入れると肉汁があふれ出すジューシーな焼き餃子を食べた近藤は「確かに中から肉汁が出ておいしい！」と大阪で大人気の餃子にご満悦。
さらに「マッチ徹底解剖トーク」では、近藤が「恩人」だという“関西の大御所”について語る。すると浜田から「せっかく大阪おるんやし電話しよや」と無茶ぶりが飛び出す。浜田の無茶ぶりで電話をかけることになった近藤。ノンアポ電話で恩人と30年ぶりに再会を果たす（!?）。
その他、伝説となったデビュー作のドラマ『3年B組金八先生』での恩師との撮影裏話、先輩アイドルとのまさかの争いなど、近藤が本音をぶっちゃけまくる。