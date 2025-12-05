小澤征悦、妻・桑子真帆アナとベッドで行うルーティン告白「一般的かどうか分からないけど…」
俳優の小澤征悦があす6日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』（毎週土曜 後3：00〜 ※関西ローカル）に出演し、夫婦円満の秘けつを語る。
【場面カット】変身？ポーズを決める小澤征悦
番組放送35周年を記念して復活した、一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」。観覧者が、自分が似ていると思う有名人の名前を書く回転式の“お名前ボード”も当時のスタイルそのままに復活する。MC・明石家さんまがボードから気になる“有名人”を指名。当てられた観覧者が自身のエピソードを披露したのち、ゲストに直接質問を投げかける。明石家メンバーも加わり、にぎやかなトークを繰り広げる。
今回のゲストである小澤は意外にも、さんまとは初共演。今回の出演に「勝負をかけようと思って」と熱意をアピールする。
観覧者からの「夫婦円満の秘けつは？」という質問に「一般的かどうか分からないけど…」と前置きしながら、妻でNHKアナウンサーの桑子真帆と睡眠前にベッドでおこなうルーティンを告白する。
それは、夫妻お気に入りの「なまけもの」のぬいぐるみを使った人形劇。小澤が妻の習慣に付き合う夫の心境を明かすと、さんまは「えらい！」とニンマリ。
また、「今までやらかしてしまったことは？」という質問には、「自分の声にビックリしちゃってセリフが全部飛んじゃった」というドラマの撮影エピソードを披露。関西人のどストレートな質問に小澤はタジタジになる。
