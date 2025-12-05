中島健人、『映画の旅人』シーズン2最終回は山形 アジア最大級のドキュメンタリー映画祭へ「ラストは日本で締めくくりたい」
歌手で俳優の中島健人が映画を軸に世界を旅するWOWOWの映画情報番組『中島健人 映画の旅人』。1月に放送・配信のシーズン2最終回となる第13回は『日本・山形編』。WOWOWオンデマンドでは、本放送に先がけて各話放送月の1日に先行配信する。
【番組写真】芝居中に切ない表情を浮かべる中島健人
同番組は、世界各地に息づく独自の映画カルチャーに触れ、その国や地域を代表する映画人たちに話を聞くことで、“世界の映画の今”に迫る、“映画×旅”をテーマにした新しい形の映画情報番組だ。
今回中島が訪れたのは、アジア最大級のドキュメンタリー映画祭である「山形国際ドキュメンタリー映画祭」（10月9日〜16日）が開催された山形市。世界各国のドキュメンタリー作品が7日間にわたり上映され、映画ファンが作品との出会いを求めて街をめぐる映画祭だ。
この映画祭は1989年に誕生し、アジアで初めて“ドキュメンタリー映画”に特化した国際映画祭として36年の歴史を持つ。古くから“映画の街”として知られる山形市は、1960年代には市内に14館もの映画館があり、市民有志による出資で映画館が作られた全国でも珍しい街だ。
その映画文化を受け継ぎ、現在は延べ200人を超える市民ボランティアが映画祭を支えている。観客と映画をつなぐ取り組みの一つが、上映後に行われる“ロビートーク”。観客が監督に直接質問や感想を伝えられる場で、世界の映画祭でもまれな距離感を実現している。
今回は135の国と地域から過去最多となる2676作品が応募。中島は「インターナショナル・コンペティション部門」や、アジアのドキュメンタリー作家を応援する「アジア千波万波（せんぱばんぱ）部門」に選出された作品の監督3名や映画祭関係者にインタビュー。中島が映画祭に感じた可能性とは。
なお公式インスタグラムでは、番組では見られない未公開シーンやオフショットなどを公開。番組オリジナルの新グッズも発売中。詳細はWOWOW百貨店にて記載されている。
■中島健人コメント
山形という街全体が、まるで一本の映画のように息づいていました。山形国際ドキュメンタリー映画祭では、ボランティアの方々の温かな笑顔と丁寧な仕事に、この街が映画と共に生きていることを感じました。理事長の加藤到さんの言葉を聞いて“映画は人と人を結ぶ光”という想いが伝わり、深く心に残っています。
ナジーバ・ヌーリ監督、マロリー・エロワ・ペスリー監督、清原惟監督との対話では、映画が国や言葉を超えて感情を共有できることを改めて実感しました。そして山形城跡の静けさの中で、過去と今が重なり合うような時間に包まれました。
たくさん海外に行きましたが、ラストは日本で締めくくりたいと思います。
