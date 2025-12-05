『スレイヤーズ』アニメ化30周年で描き下ろし 黒ドレス姿のリナ=インバース【グッズ販売】
『スレイヤーズ』アニメ化30周年を記念して、作品初となるフィルムコンサートが、2026年1月18日に府中の森芸術劇場どりーむホールで開催される。公演時間は120分〜150分程度を予定している。
【画像】『スレイヤーズ』作者・あらいずみるい先生の姿
『スレイヤーズ』『スレイヤーズNEXT』から厳選された、リナ＝インバースと仲間たちの物語が迫力の映像とオーケストラによる生演奏。さらに、ゲストアーティストに奥井雅美を迎え、この日のための特別なアレンジで名曲の数々をお届けする。
原作者の神坂一、イラストのあらいずみるいによる、ここだけでしか聞けない貴重なトークコーナーも見どころとなる。
公開されたビジュアルは、あらいずみるいによるリナ=インバースの描き下ろし。黒のドレスを身にまといヴァイオリンを演奏する、普段の印象とは異なるリナ=インバースで、会場では本描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズの販売も決定した。
