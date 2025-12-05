”社会現象”になったトレンディー俳優、バブル当時の撮影エピソード告白へ「いい時代だったなあ」
俳優の吉田栄作が6日放送のカンテレ『おかべろ』（後2：28〜 ※関西ローカル）に出演し、バブル当時の思い出を語る。
【番組カット】ダイニングバーを囲んで爆笑する吉田栄作＆岡村隆史
とあるテレビ局近くのダイニングバーを舞台に、常連客の岡村隆史（ナインティナイン）と店主の石田明（NON STYLE）、そしてアシスタントの田中友梨奈（カンテレアナウンサー）が、有名人から“ここだけ”の話を引き出すトークバラエティー。
デビュー後すぐに、トレンディー俳優としてスターへの階段を駆け上がりブレイクした吉田。白Tシャツ＆ジーンズ姿が「栄作ファッション」と名付けられ、社会現象に。そして、センター分けの髪形は「栄作カット」と注目されマネをする人が続出した。岡村は「うちの相方（矢部浩之）もマネしています」とアピールする。
さらに、森脇健児と共演した男性化粧品の当時のCMがモニターに映し出されると、岡村が「こんなええ匂いあんねやと思った」と懐かしみ、吉田もバブル当時の森脇健児との思い出や撮影エピソードを振り返る。
収録を終え、吉田は「同世代の岡村さんと久々に会えて、再会できたのがうれしかったです」とコメント。社会現象を巻き起こしたスター伝説について、「思い出すと、森脇さんとかとご飯を食べたりしていた時代は、コマーシャルとかも（海外ロケで）いい時代だったなあって思います」と思い返す。
なお、関東地区は7日深夜3時45分放送。
【番組カット】ダイニングバーを囲んで爆笑する吉田栄作＆岡村隆史
とあるテレビ局近くのダイニングバーを舞台に、常連客の岡村隆史（ナインティナイン）と店主の石田明（NON STYLE）、そしてアシスタントの田中友梨奈（カンテレアナウンサー）が、有名人から“ここだけ”の話を引き出すトークバラエティー。
デビュー後すぐに、トレンディー俳優としてスターへの階段を駆け上がりブレイクした吉田。白Tシャツ＆ジーンズ姿が「栄作ファッション」と名付けられ、社会現象に。そして、センター分けの髪形は「栄作カット」と注目されマネをする人が続出した。岡村は「うちの相方（矢部浩之）もマネしています」とアピールする。
収録を終え、吉田は「同世代の岡村さんと久々に会えて、再会できたのがうれしかったです」とコメント。社会現象を巻き起こしたスター伝説について、「思い出すと、森脇さんとかとご飯を食べたりしていた時代は、コマーシャルとかも（海外ロケで）いい時代だったなあって思います」と思い返す。
なお、関東地区は7日深夜3時45分放送。