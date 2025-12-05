中島美嘉、ニューアルバム『STAGE -THE MUSICAL IN MY HEAD-』リリース決定 アジアツアー映像も初回盤に収録
中島美嘉が、11枚目となるオリジナルアルバム『STAGE -THE MUSICAL IN MY HEAD-』を2026年1月28日にリリースすることが決定した。初回生産限定盤には、今年開催されたアジアツアーのファイナルとなったソウル公演を全曲収録したライブ映像も同梱される。
【動画】うっとり…！中島美嘉「ORION」ライブ映像
同作は“舞台と裏舞台”“陽と陰”という二面性をテーマに、『マチネ盤』と『ソワレ盤』の2枚で構成されるコンセプトアルバム。マチネ盤には「SYMPHONIA」「Wish」など、既発のタイアップ曲を中心とした“昼公演＝陽”の楽曲が収録され、ソワレ盤には「Deep Down」「あまのじゃく」など、新曲を主体とした“夜公演＝陰”の世界が描かれる。
初回生産限定盤に付属するBlu-rayには、アジア6都市で約4万人を動員した『MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2025』より、ファイナル公演となったソウルでのステージ全20曲以上を収録。現地ファンの合唱に包まれた「雪の華」や「GLAMOROUS SKY」など、圧巻のライブ映像が収められている。あわせて、「ORION」のライブ映像がYouTubeにて公開された。
Blu-rayにはこのほか、「SYMPHONIA」「UNFAIR」「The Moment」などのミュージックビデオ集も収録する。
さらに来年には、新たな編成で開催するライブ『MIKA NAKASHIMA THE ACOUSTIC 2026』が東京、大阪で開催されるほか、アジア6都市と国内2都市を巡るツアー『MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026』も決定。アルバムと連動する形での活動が予定されている。
アジア各地で人気を広げ、代表曲のストリーミング再生も伸び続ける中島。25周年へ向かう新章となるアルバム『STAGE -THE MUSICAL IN MY HEAD-』に注目が集まる。
■『STAGE -THE MUSICAL IN MY HEAD-』収録曲
Disc 1：Matinee（マチネ）
M01. SYMPHONIA
M02. We are all stars
M03. Wish
M04. Beyond
M05. Mirage with Shiro SAGISU
M06. UNFAIR
M07. MISSION
M08. 知りたいこと、知りたくないこと
Disc 2：Soiree（ソワレ）
M01. Deep Down
M02. Winner
M03. Rule
M04. Murder
M05. Pray
M06. あまのじゃく
M07. Look In My Eyes
M08. The Moment
特典Blu-ray収録内容（初回生産限定盤）
『MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2025 in SEOUL』
M01. 知りたいこと、知りたくないこと
M02. 一番綺麗な私を
M03. 花束
M04. Justice
M05. GLAMOROUS SKY
M06. LOVE IS ECSTASY
M07. 夜が明ける前に
M08. Ballad Medley（ALWAYS〜ORION〜初恋〜WILL〜愛してる〜STARS）
M09. ひとり
M10. 僕が死のうと思ったのは
M11. 不協和音
M12. Beyond
M13. Medley（LIFE〜Over Load〜CANDY GIRL〜A or B〜CRESCENT MOON〜ONE SURVIVE）
M14. We are all stars
M15. A MIRACLE FOR YOU
M16. 桜色舞うころ
M17. 雪の華
M18. UNFAIR
M19. Dear
M20. FIND THE WAY
Music Video集
「SYMPHONIA」
「Wish」
「We are all stars」
「MISSION」
「UNFAIR」
「Winner」
「The Moment」
