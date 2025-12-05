2»ù¤ÎÊì¡¦À¥¸ÍÄ«¹á¡¢¡È´ÊÃ±¤Ç¤¦¤Þ¤¤¤Ã¡ª¡É¤ª¼êÀ½¤Î½Õ´¬¤¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¡ÖÄ´Ì£ÎÁ¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤Ê¤ó¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Öºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¡¼¤¹¡×
¡¡2»ù¤ÎÊì¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀ¥¸ÍÄ«¹á¡Ê48¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖLET'S COOKING¡ªº£²ó¤Î¤ªÎÁÍý¤Ï¡Ä¼ê·Ú¡ª´ÊÃ±¡ª¤¦¤Þ¤¤¤Ã¡ª¡È½Õ´¬¤¡É¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤ª¼êÀ½¤Î½Õ´¬¤¥ì¥·¥Ô¡õºî¤êÊý¤òÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¶ñºà¤Ï3¤Ä¤Î¤ß¡ªÀ¥¸ÍÄ«¹á¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¡È´ÊÃ±¡ª¤¦¤Þ¤¤¤Ã¡ª¡É½Õ´¬¤¥ì¥·¥Ô¡õºî¤êÊý
¡¡À¥¸Í¤Ï10·î¤è¤ê¡¢À¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë°¦ÃÎ¡¦À¥¸Í»Ô¤Î¡Ö¤»¤È¤â¤Î¡×ºî²È¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢À¥¸ÍÊª¤Ë¹ç¤¦¼êÎÁÍý¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë´ë²è¤òÅ¸³«Ãæ¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î²Ö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Çò»®¤Ë¹ç¤¦ÎÁÍý¤È¤·¤Æ¡ÖÄ¹°ò¤ÈÀ¸¥Ï¥à¤Î½Õ´¬¤¡×¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¶ñºà¤Ï¡¢»³°ò¡¢À¸¥Ï¥à¡¢ÂçÍÕ¤Î3¤Ä¤Ç¡¢½Õ´¬¤¤È¤·¤Æ¤Ï¤á¤º¤é¤·¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£À¸¥Ï¥à¤Î±öÌ£¤ò³è¤«¤·¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¹¥¤ß¤Ç²Ã¤¨¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤È¡¢Çß´³¤·¤òÆþ¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤âºî¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ºàÎÁ¤òÀÚ¤Ã¤ÆÈé¤ÇÊñ¤ß¡¢Ìý¤ÇÍÈ¤²¤ë¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤Î¹©Äø¤ò¾Ò²ð¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¼«¤é¼Â¿©¤·¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ëºî¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤ÈËþÂ¤²¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¤ª»®²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¤Ã¡×¡ÖÄ´Ì£ÎÁ¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤Ê¤ó¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹ ÁÄÊì¤äÊì¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡ª¡×¡Öºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¡¼¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¥¸Í¤Ï2007Ç¯¤Ë20th Century¤Î°æ¥Î¸¶²÷É§¡Ê49¡Ë¤È·ëº§¡£2010Ç¯3·î¤ËÄ¹ÃË¡Ê15¡Ë¡¢2013Ç¯11·î¤ËÄ¹½÷¡Ê12¡Ë¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
