¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ëING!!!¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸µÊ¡°æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¥¦¥§¥¶¡¼¥¥ã¥¹¥¿¡¼ÅÄÊÕ¿¿ÆîÍÕ¡Ê24¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°áÁõ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥µ¥ó¥¿¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ë¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¥Ø¥¢¤Ç¥ß¥Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤òÊú¤¨¤¿³Ú²°Á°¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¡Øau¥Ú¥¤¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥é¥¤¥ÖTVÀ²¤ì¤Î¤Á¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ù¤Ë½Ð±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥µ¥ó¥¿¥Ê¥Ù¤«¤éÆé¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡¡³§¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤¤¤ª»þ´Ö¤ò¤´°ì½ï¤Ç¤¡¢¾¯¤·¤Ï¤ä¤á¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÄº¤¤¤¿µ¤Ê¬¤Ç¤¹¡¡¤¤¤Ä¤âÇÛ¿®¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤óÊý¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡º£²ó¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¿´¶¤âµ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤Þ¤µ¤ËºÇ¶¯¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¡×¡Ö²¿¤ä¤Ã¤Æ¤â°ìµéÉÊ¤Î²Ä°¦¤µ¡×¡ÖÄ¶Àä²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Å·»È¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
ÅÄÊÕ¤ÏÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£17Ç¯¤Ë½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ëING!!!¡×È¯Â¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£18Ç¯¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£19Ç¯¤Î¡ÖÆüËÜÀ©Éþ¥¢¥ï¡¼¥É¡×½÷»ÒÉôÌç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¡£ÆüÂç·Ý½Ñ³ØÉô»þÂå¤Î21Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖMISS CIRCLE CONTEST 2021¡×¤Ç¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤Ê¤É3¤Ä¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Ö¿À¸Í¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤â½Ð±é¡£22Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î³ØÀ¸¥¥ã¥¹¥¿¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢BS¥Õ¥¸¤ÎÈÖÁÈ¤Ëµ¯ÍÑ¡£23Ç¯4·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤ÎÊ¡°æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡£º£Ç¯7·î¤Ë¥¦¥§¥¶¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ØÅ¾¿È¤·¡¢µ¤¾Ý¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥¦¥§¥¶¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹LiVE¡×¤Ë½Ð±éÃæ¡£ÆÃµ»¤Ï¥Ð¥ì¥¨¡¢ÎÁÍý¡¢¸ª¤â¤ß¡£¼ñÌ£¤Ï¿À¼Ò½ä¤ê¡¢²ÈÄíºÚ±à¤Ê¤É¡£°¦¾Î¤Ï¡Ö¤Þ¤Ê¤Ã¤Ï¡¼¡×¡£¿ÈÄ¹167¥»¥ó¥Á¡¢·ì±Õ·¿A¡£