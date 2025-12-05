ホンダの新「最上級ミニバン」“超スポーティ仕様”がスゴい！ ホンモノの「“カーボン”エアロパーツ」×「独創バイザー」で超カッコいい！ 一部改良の「新オデッセイ」向け「無限」カスタマイズアイテムに注目

「無限」がオデッセイを“全身”カスタム！

ホンダは2025年11月7日、上級ミニバン「オデッセイ」の一部改良モデルを発売しました。

そんなオデッセイには「無限」が手がけたカスタマイズパーツも用意されています。どのようなアイテムなのでしょうか。

精悍さがさらにアップ！ 最上級ミニバン専用「無限」カスタマイズアイテムとは!?

今回実施された一部改良では、ユーザーからの要望が多かった「2列目大型ロールサンシェード」を全グレードに標準装備しました。

また、最上級グレード「e：HEV アブソルート・EX ブラック エディション」には、新色「ダイヤモンドダスト・パール」を追加設定するなど、ラインナップの魅力向上を図っています。

オデッセイは、1994年に初代が登場したホンダの高級ミニバンです。当時は背の高いキャブオーバー型が主流だったミニバン市場に、「低床・低重心パッケージ」によるセダン同等の走りと広い室内空間をひっさげて登場し、大ヒットを記録しました。

現行モデルは、2023年12月に再投入された5代目の改良モデルです。生産拠点を中国に移管し、日本へ輸入する形で販売されています。

パワートレインは2リッターエンジンと2モーターを組み合わせた「e：HEV（イーエイチイーブイ）」のみの設定となります。

全車の2列目に4ウェイパワーシートを標準装備するなど、高級ミニバンとしての快適性を追求しています。

車両価格（消費税込み、以下同）は、508万6400円から545万500円までです。

そんな最新のオデッセイを、より精悍に、よりスポーティに仕立て上げるのが、ホンダ車向けのカスタマイズアイテムを揃える人気ブランド「無限（MUGEN）」のパーツ群です。

フロントマスクの印象を劇的に変えるのが、ドライカーボン製のエアロパーツです。「カーボンフロントグリルガーニッシュ」は、標準装備のフロントグリル上部に被せて装着するタイプで、価格は16万5000円です。

バンパー下部に装着する「カーボンフロントロアスポイラー」は、スポーティな個性を主張するアイテムで、価格は24万2000円。いずれもUVカットクリアコート仕上げが施された本格的なカーボンパーツです。

足元を飾るのは、アルミホイール「MDA」です。ホイールセンターからリムに向けて切削面の太さを段階的に変化させることで、より大径に見せるデザインを採用しています。リムにはスピニング加工が施され、薄くしながらも高い剛性と軽量化を両立しています。

カラーはブラッククリアミラーフェイスで、1本あたりの価格は19インチが6万500円、18インチが5万5000円です。

機能性パーツも充実しています。

「ベンチレーテッドバイザー」は、一般的なドアバイザーとは異なり、走行風の負圧を利用して室内の空気を効率的に排出する無限独自の形状を採用しています。雨滴の侵入も防ぐ優れモノとしても根強い支持を集めるアイテムです。

スモークタイプのアクリル製で、フロント・リアの4枚セットで価格は3万6300円です。

インテリアには、機能とデザインを両立した「スポーツマット」を設定。表地には耐久性に優れたナイロン素材を採用し、運転席には摩耗を抑止するヒールパッドを装備しています。

カラーは「ブラック」と「ブラック×シルバー」の2色展開で、価格は8万2500円です。同様の素材を使用した「スポーツラゲッジマット」も3万8500円で用意されています。

そのほか、乗降時の傷を防ぐカーボン調の「ドアインナープロテクター」（2万2000円）や「スカッフプレート」（1万9800円）、ドア開閉時の爪傷を防止する「ドアハンドルプロテクター」（3080円）など、細部に至るまで無限のこだわりが詰まったパーツがラインナップされています。

一部改良で快適性を増した新型オデッセイですが、無限パーツを装着することで、その存在感はさらに高まります。自分だけの一台を作り上げたいオーナーにとって、無限のカスタムパーツは間違いなく最有力候補となるでしょう。