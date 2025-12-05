¡Ú¿·µ¬¥«¥Ã¥È¡Û°ë»³¤µ¤ä¤« 25¼þÇ¯¼Ì¿¿½¸¥¢¥Ê¥¶¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Öafterglow¡×¤ò12·î5Æü¤ËÈ¯Çä¡ª
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë°ë»³¤µ¤ä¤«¡Ê42¡Ë¡£
10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¹ÖÃÌ¼Ò¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¼Ì¿¿½¸¡ÖÍ¾±¤¡×¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥±¥¢¥ó¥º¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¾Ð´é¤Ï¤¸¤±¤ë¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ó¥¥Ë»Ñ¡¢¥ª¥È¥Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë±ð¤ä¤«¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¼Ì¿¿½¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤°¦¤é¤·¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿§êô¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢º£¸½ºß¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢Âç¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û°ë»³¤µ¤ä¤«¼Ì¿¿½¸¡ÖÍ¾±¤¡×
ÂçÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¡¢Æ±ºî¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¥«¥Ã¥È¤ÇÁ´ÅÀ¹½À®¤µ¤ì¤¿¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¡Û°ë»³¤µ¤ä¤«¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¼Ì¿¿½¸¥¢¥Ê¥¶¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Öafterglow¡×¤òÀ©ºî¤·¡¢12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä·èÄê¡£
¡ÖÍ¾±¤¡×¤Ë¤Ï·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°áÁõ¤ä¸«¤É¤³¤í¤¬Ê£¿ô¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯à¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼á¤È¸À¤¨¤ë¡Öafterglow¡×¡£¡ÖÍ¾±¤¡×¤È¤Î°ã¤¤¤ò¸«Èæ¤Ù¤Æ¡¢³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¸ø³«¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥±¥¢¥ó¥º¤Î¹ëÅ¡¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡¢ÀÖ¤¤¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¸÷¤È±Æ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Èþ¤·¤¯¡¢Ä«¤Î¸÷¤ò¼õ¤±¤ÆÇò¤¤ÁÇÈ©¤¬µ±¤¯°ìËç¤À¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥±¥¢¥ó¥º¤ÎÆîÅì¤ËÉâ¤«¤Ö¥ê¥¾¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡¦¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥í¥¤Åç¤Ø¸þ¤«¤¦Á¥¾å¤Ç»£¤é¤ì¤¿¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÄ¬É÷¤ò´¶¤¸¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
°ë»³¤µ¤ä¤«¡Ê¤¤¤½¤ä¤Þ¡¦¤µ¤ä¤«¡Ë
1983Ç¯10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°ñ¾ë¸©½Ð¿È¡£2000Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¥×¥íÌîµå¤Ê¤É¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¤ÎMC¤âÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¤ËºÍÇ½¤òÈ¯´ø¡£12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¶¶»°°æ¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡Ö°ë»³¤µ¤ä¤«25th Anniversary Fan Meeting¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ú½ñÀÒ³µÍ×¡Û
¢£ ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¡Û°ë»³¤µ¤ä¤«¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¼Ì¿¿½¸¥¢¥Ê¥¶¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Öafterglow¡×
¢£ È¯¹Ô¡§¹ÖÃÌ¼Ò
¢£ È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£ ²Á³Ê¡§3520±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¹ÖÃÌ¼Ò¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¼Ì¿¿½¸¡ÖÍ¾±¤¡×¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥±¥¢¥ó¥º¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¾Ð´é¤Ï¤¸¤±¤ë¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ó¥¥Ë»Ñ¡¢¥ª¥È¥Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë±ð¤ä¤«¤Ê¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¼Ì¿¿½¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤°¦¤é¤·¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿§êô¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢º£¸½ºß¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢Âç¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¡¢Æ±ºî¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¥«¥Ã¥È¤ÇÁ´ÅÀ¹½À®¤µ¤ì¤¿¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¡Û°ë»³¤µ¤ä¤«¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¼Ì¿¿½¸¥¢¥Ê¥¶¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Öafterglow¡×¤òÀ©ºî¤·¡¢12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä·èÄê¡£
Ä«¤Î¸÷¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Çò¤¤ÁÇÈ©¤¬Èþ¤·¤¯µ±¤¯
¡ÖÍ¾±¤¡×¤Ë¤Ï·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°áÁõ¤ä¸«¤É¤³¤í¤¬Ê£¿ô¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯à¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼á¤È¸À¤¨¤ë¡Öafterglow¡×¡£¡ÖÍ¾±¤¡×¤È¤Î°ã¤¤¤ò¸«Èæ¤Ù¤Æ¡¢³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¸ø³«¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥±¥¢¥ó¥º¤Î¹ëÅ¡¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡¢ÀÖ¤¤¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¸÷¤È±Æ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬Èþ¤·¤¯¡¢Ä«¤Î¸÷¤ò¼õ¤±¤ÆÇò¤¤ÁÇÈ©¤¬µ±¤¯°ìËç¤À¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥±¥¢¥ó¥º¤ÎÆîÅì¤ËÉâ¤«¤Ö¥ê¥¾¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡¦¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥í¥¤Åç¤Ø¸þ¤«¤¦Á¥¾å¤Ç»£¤é¤ì¤¿¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÄ¬É÷¤ò´¶¤¸¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
°ë»³¤µ¤ä¤«¡Ê¤¤¤½¤ä¤Þ¡¦¤µ¤ä¤«¡Ë
1983Ç¯10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°ñ¾ë¸©½Ð¿È¡£2000Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¥×¥íÌîµå¤Ê¤É¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¤ÎMC¤âÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¤ËºÍÇ½¤òÈ¯´ø¡£12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¶¶»°°æ¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡Ö°ë»³¤µ¤ä¤«25th Anniversary Fan Meeting¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ú½ñÀÒ³µÍ×¡Û
¢£ ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¡Û°ë»³¤µ¤ä¤«¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¼Ì¿¿½¸¥¢¥Ê¥¶¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Öafterglow¡×
¢£ È¯¹Ô¡§¹ÖÃÌ¼Ò
¢£ È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£ ²Á³Ê¡§3520±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë