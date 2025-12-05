12月26日より新宿バルト9ほかにて公開される劇場アニメーション『この本を盗む者は』の追加キャストとして、大地葉、小市眞琴、花守ゆみり、上田瞳、石見舞菜香、福山潤の出演が発表された。

2021年本屋大賞にノミネートされた深緑野分の同名小説が原作の本作は、2人の少女が“本の世界”を駆け巡る謎解き冒険ファンタジー。『ラディアン』『神クズ☆アイドル』などの福岡大生が監督を務める。キャラクターデザイン・作画監督には、『彼方のアストラ』『クズの本懐』の黒澤桂子が参加。脚本は、『かぐや様は告らせたい』『地縛少年花子くん』の中西やすひろ、音楽は、日本アカデミー賞最優秀音楽賞を受賞し、実写からアニメまで多くの名作を手がける大島ミチルが担当。『暗殺教室』『地縛少年花子くん』のアニメーションプロデューサー・比嘉勇二が設立した新進気鋭の制作スタジオ「かごかん」（株式会社かごめかんぱにー）が制作を務めた。

主人公である本嫌いの少女・御倉深冬役を務めるのは、NHK連続テレビ小説『虎に翼』などに出演し、今回が映画初主演＆声優初挑戦となる片岡凜。深冬を本の世界へ誘う謎の少女・真白を、同じく声優初挑戦となる田牧そらが演じる。

新キャストとして、深冬の父が経営する御倉道場に通う子供たちである、柿原役を大地、廣田役を小市、高山役を花守、小山内役を上田、羽原役を石見がそれぞれ演じることが決定。また、ブック・カースの世界で深冬たちの前に現れる謎の男を福山が演じる。

あわせて公開された公開直前予告では、本が盗まれると発動する呪い“ブック・カース”のさらなる謎に立ち向かう、深冬と真白の冒険と絆が描かれている。

コメント大地葉（柿原役）「カッキー」こと柿原くんのキャラクターボイスを担当させていただきます、大地葉です！ まだ完成した映像は拝見していないのですが、大きなスクリーンで観られる日を迎えるのがとても楽しみです。劇場作品ならではのスケール感を最大限楽しんでいただけるような、好奇心をくすぐられるトリッキーで面白い作品になっています。御倉道場に通う子どもたちは、カッキーだけでなく皆それぞれとても個性的なのでぜひご注目ください。たくさんの方にご覧いただけますように！

小市眞琴（廣田役）ころころ変わる本の世界。深冬と一緒に様々なジャンルの本の中に飛び込んでいるような感覚。本好きの人間としても台本を読んでいてワクワクしっぱなしでした。物語を信じる気持ちの大切さ。読むことの意味。本好きな方はもちろん、普段あまり触れない方にも観ていただきたいです。そして、少しでも本に手を伸ばしてみるきっかけになったら、幸せだなと思います。

花守ゆみり（高山役）この度、高山くんを演じさせていただきました花守ゆみりです！ 初めて台本を読ませて頂いたときに、本の中の世界によって全く違う顔を見せる登場人物たちにとってもワクワクしたのを思い出します。本を通して、大切な誰かとの記憶に思いを馳せる。そんな時間をぜひ、映画館でお楽しみくださいませ！

上田瞳（小山内役）台本と一緒に配役表をいただき、そちらを先に目を通したのですが、想像以上にたくさんのキャラクターが登場するんだなと驚きました！ その理由はきっと映画を観ていただくとご理解いただけると思います！ そんな私は小山内くんという少年の1人を演じているのですが……違う名前の役があるかもしれません！ 美しい映像や音楽を通して本の世界に触れることで、きっと映画館を出る頃には色々な本を読みたくなる作品だと思います！ よろしくお願いいたします。

石見舞菜香（羽原役）『この本を盗む者は』にて、羽原役を演じさせていただきます。石見舞菜香です。羽原さんは、御倉道場に通っている子供の1人で、感情が素直に顔や声音にでてくる子ではありませんが、中身はしっかりと子供らしい子だと感じています！ この作品の面白いところはたくさんあるのですが、中でも、本の世界で別のキャラクターとしてでてくるところが、この作品ならではの魅力なのかなと思いました！ 羽原さんがどんな作品に、どのようなキャラクターで出てくるのか、ぜひ探してみてください！

福山潤（謎の男役）謎の男役の福山潤です！ まずは謎の男なので役の詳細は現場謎のままにしておきますが、演じていて大変楽しいキャラクターでございます。映画で初めて今作に触れる方にも、原作ファンの方にも楽しんでいただけるのではないかと思っておりますが、その真偽のほどはぜひとも劇場でご覧になって確かめていただけましたら幸いです!!

◼️公開情報『この本を盗む者は』12月26日（金）より新宿バルト9ほか全国ロードショーキャスト：片岡凜、田牧そら、東山奈央、諏訪部順一、伊藤静、土屋神葉、朴璐美原作：深緑野分『この本を盗む者は』（角川文庫／KADOKAWA刊）監督・コンテ・演出：福岡大生構成・脚本：中西やすひろキャラクターデザイン・作画監督：黒澤桂子美術：草薙色彩設計：村田恵里子（グラフィニカ）、加口大朗CGディレクター：市川孝次（グラフィニカ）2Dデザイン：久保田 彩（グラフィニカ）撮影監督：戸澤雄一朗（グラフィニカ）編集：重村建吾音楽：大島ミチル音響監督：郷文裕貴主題歌：YUKI「Share」（Sony Music Labels Inc.）アニメーションプロデューサー：比嘉勇二アニメーション制作：かごかん（株式会社かごめかんぱにー）配給：角川ANIMATION製作幹事：KADOKAWA製作：「この本を盗む者は」製作委員会公式サイト：https://kononusu.com/公式X（旧Twitter）：@kononusu_anime公式Instagram：@kononusu_anime公式TikTok：@kononusu_anime（文＝リアルサウンド編集部）