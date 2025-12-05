¡Ö¤â¤Ã¤ÈÉ¾²Á¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤¡×À¾Éð¤¬ÀÐ°æ°ìÀ®¤È¤ÎÆþÃÄ¹ç°Õ¤òÈ¯É½¡¡FAÁª¼ê2¿Í³ÍÆÀ¤ÏµåÃÄ½é¡¡µð¿ÍÀïÎÏ³°¤Î±¦ÏÓ¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ë¤â¸ÀµÚ
¡¡À¾Éð¤Ï5Æü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿ÀÐ°æ°ìÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê31¡Ë¤ÈÆþÃÄ¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¹ÃÓ¹À»ÊµåÃÄËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö31ºÐ¡¢9Ç¯ÌÜ¤À¤¬º£Ç¯¤Î¿ô»ú¤¬¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¡£ÂÇ·â¤Î»ØÉ¸¤âÎÉ¤¯¡¢ÆóÎÝ¼éÈ÷¤Î¿ôÃÍ¤âÈó¾ï¤ËÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÁª¼ê¡£¤â¤Ã¤ÈÉ¾²Á¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡ÆóÎÝ¤ÏÂìß·²Æ±û¤Ë²Ã¤¨¡¢³°ºê½¤ÂÁ¤âÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±ËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¡ÊÀÐ°æ¤ò¡Ë³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÇÆâÌî¤Î¶¥Áè¤¬Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¶¥Áè¤¬¥Á¡¼¥àÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¡¢º£²ó¤ÎÊä¶¯¤¬3Ç¯Ï¢Â³B¥¯¥é¥¹¤ËÄãÌÂ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®Ä¹Â®ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¤ÏÁáÂç¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç2017Ç¯¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¡£º£µ¨¤Ï108»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨2³ä5Ê¬9ÎÒ¡¢6ËÜÎÝÂÇ¡¢30ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Éð¤Ï´û¤ËDeNA¤«¤é³¤³°FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿·¬¸¶¾»Ö³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£Æ±Ç¯¤ËFAÁª¼ê2¿Í¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏµåÃÄ»Ë¾å½é¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±ËÜÉôÄ¹¤Ïµð¿Í¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â¶¶ÎéÅê¼ê¡Ê30¡Ë¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¡Ê°éÀ®¤Ç¡Ë³ÍÆÀ¤ÎÊý¸þ¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½¾õ¤òÏÃ¤·¤¿¡£¡Ê¾å²¬¿¿Î¤¹¾¡Ë