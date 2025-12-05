¡Ö¤¢¤Î²Ä°¦¤µ¤Ç¥Þ¥Þ¤Ê¤Î¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×25ºÐ¤Ç10ºÐ¾åÇÐÍ¥¤ÈÅÅ·âº§¡¢31ºÐ½÷Í¥à10¥«·î¤Ö¤êá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤Þ¤¿¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é´ò¤·¤¤¡×¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤Ê½÷Í¥¤µ¤ó¡×¤ÎÀ¼
¤¢¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤¬10¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¡Ä¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡10ºÐÇ¯¾åÇÐÍ¥¤È25ºÐ¤Î»þ¤Ë·ëº§¡Ä¡£1»ù¤ÎÊì¡¦31ºÐ½÷Í¥¤Îà10¥«·î¤Ö¤êá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1·î¤«¤é3·î¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö119¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢À¶ÌîºÚÌ¾¡£Àè·î20Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÁ°¸¶Þæ¤ò¡¢À¶Ìî¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¶¦±é¼Ô¤¿¤Á¤Ç°Ï¤ß¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿3·î¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¤«¤éÌó10¥«·î¤¬·Ð¤ÄÍèÇ¯1·î3Æü¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö119¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥³¡¼¥ë2026 YOKOHAMA BLACKOUT¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤Þ¤¿¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç´ò¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ¶ÌîºÚÌ¾¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ê¤ó¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê½÷Í¥¤µ¤ó¤Ê¤Î¡Ä¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÁÇÅ¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¡Ö¤¢¤Î²Ä°¦¤µ¤Ç¥Þ¥Þ¤Ê¤Î¤Û¤ó¤È¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡À¶Ìî¤Ï2020Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤ÎÀ¸ÅÄÅÍ¿¿(41)¤È·ëº§¡£22Ç¯¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£