¡ÖÃç¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀîÀ¥¹¸¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÄï¡¦·øÅÍ¤ÈàÀîÀ¥²È¼«¼ç¥È¥ìá¤Ï²ò»¶¡¡ÄÌ»»4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡ÖÍèµ¨¤ÏÀäÂÐÂÇ¤Á¤Þ¤¹¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀîÀ¥¹¸ÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬5Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢1200Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð5000Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡£
¡¡10Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï102»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Îºòµ¨¤è¤ê3»î¹ç¸º¤é¤·¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¤Ï25»î¹ç¤À¤Ã¤¿ÀèÈ¯½Ð¾ì¿ô¤ò48»î¹ç¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£5·î2Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤ÏÂåÂÇµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤òV»ú²óÉü¤µ¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Ê¤É¡¢º£Ç¯¤âà¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Öá¤È¤·¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÈÆüËÜ°ì¤¬¼è¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬Êó¤ï¤ì¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡ÊÂ¾µåÃÄ¤Ï¡ËÂÇÅÝ¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÇÍè¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëµ»½Ñ¤òËÍ¤â¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡º£µ¨¤Ï¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à2È¯¤â¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥Öá¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹ÂÇ¤ÎÉ¬Í×À¤â´¶¤¸¤¿¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÄ¹ÂÇ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡£º£¤Þ¤ÇËÍ¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤³¤Î¥ª¥Õ¤«¤éÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×
¡¡Ä©Àï¤Î¥ª¥Õ¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ïº£Ç¯¤ÈÆ±¤¸ÂçÊ¬¸©¹ñÅì»Ô¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¦¡£¤¿¤À¡¢ÍèÇ¯¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÄï¡¦·øÅÍ¤Ï»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ö·»Äï¤Ç¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊÍýÍ³¤Ï¡Ë¤Þ¤¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£Ãç¤¬°¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤¤¤Ä¤â1·³¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó·Ð¸³¤·¤Æ¡£ËÍ¤Ë´Å¤¨¤¬¤Á¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ç¤ä¤ì¤È¤¤¤¦¤«¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¡£ËÍ¤«¤é¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãç¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÉÔÃç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¡¢ÆÈ¤êÎ©¤Á¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÄï¤È¤ÎàÀîÀ¥ÂÐ·èá¤Ï1ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£ºòµ¨¤È¹ç¤ï¤»¡¢ÄÌ»»4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤È¤Þ¤À²÷²»¤Ï¶Á¤«¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö4¤Î0¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¤Æ¡¢ËÍ¤â¤Ò¤È¤Ä»É·ã¤·¤¢¤¨¤ëÉôÊ¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢Íèµ¨¤ÏÀäÂÐÂÇ¤Á¤Þ¤¹¡×¡£ÃÏ¸µÂçÊ¬¤Ç¤ÎàÀîÀ¥²È¼«¼ç¥È¥ìá¤Ï²ò»¶¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤È¤â¤Ë¹â¤á¹ç¤¤¡¢1·³¤Ç¤ÎºÆÀï¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë