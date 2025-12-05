Àîºê½Õ²Ö¡¢Ê£¿ôÇ¯¥·¡¼¥É¤ò¹Ô»È¤»¤º¤ËQTÆÍÇË¡¡¡È¼«ÎÏ¡É¤ÇÁ°È¾Àï½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡Ö¤¹¤´¤¯Èè¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×
¡ãJLPGA¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëQT¡¡ºÇ½ªÆü¡þ5Æü¡þ¼µ¸Í¥Ò¥ë¥º¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡¡Åì¥³¡¼¥¹¡Ê°ñ¾ë¸©¡Ë¡þ6418¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äÍèÇ¯¤â³«ËëÀï¤«¤é½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¡£¥·¡¼¥É¤òÁÓ¼º¤·¤¿Àîºê½Õ²Ö¤¬QT15°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢Íèµ¨¤ÎÁ°È¾Àï¥Õ¥ë½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¥Ü¡¼¥À¡¼¥é¥¤¥ó¡Ê35°ÌÉÕ¶á¡Ë¤òÆÍÇË¡£¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¸¢Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀîºê½Õ²Ö¤µ¤ó¤¬¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿
2021Ç¯¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë°ìÈ¯¹ç³Ê¡£Æ±Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¼õ¤±¤¿QT¤Ï62°Ì¤Ç¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î½øÈ×¤Ï²¼Éô¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼¤¬¼çÀï¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢9·î¡ÖÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢ ¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿ÇÕ¡×¤Ç¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¡£¥·¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤½¤³¤«¤é°ìµ¤¤Ë¥¹¥¿¡¼³¹Æ»¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Ç¯´Ö3¾¡¤òµó¤²¤¿ºòµ¨¤Ï¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°9°Ì¤Ç½ª¤¨¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î°ìÇ¯¤Ë¡£¤À¤¬¡¢³«ËëÁ°¤Ë½÷²¦¸õÊä¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿º£Ç¯¤Ï¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°76°Ì¤Ç¥·¡¼¥É¤òÁÓ¼º¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢³«Ëë¤«¤é5»î¹ç¤Ï½Ð¾ì¤ò¼«½Í¡£6»î¹çÌÜ¤«¤é¥·¡¼¥º¥ó¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢½øÈ×¤«¤éÍ½ÁªÍî¤Á¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤Ï8·î¡ÖËÌ³¤Æ»meiji¥«¥Ã¥×¡×¤Ç¤Î9°Ì¤Î¤ß¡£»ý¤ÁÌ£¤Î¥·¥ç¥Ã¥ÈÎÏ¤¬ÉüÄ´¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥íÍ¥¾¡¤Ë¤è¤ë3Ç¯´Ö¤ÎÊ£¿ôÇ¯¥·¡¼¥É¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢QT¤ò²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¹Ô»È¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£¡ÈÀÚ¤ê»¥¡É¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢Íèµ¨¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿Àï¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤ë»þ¤Ï¡Ø´èÄ¥¤ë¤¾¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤¶Íè¤ë¤È¤á¤Ã¤Á¤ãÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆÈÆÃ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¤Ê¤È¡£¼«Ê¬¤¬¤½¤¦¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢½éÆü¤Ï¡Ö73¡×¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤Ï¡Ö70¡×¡Ö68¡×¤ÈÃúÇ«¤Ë¿¤Ð¤·¡¢ÆÍÇË·÷Æâ¤Î16°Ì¥¿¥¤¤ÇºÇ½ªÆü¤Ø¡£4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦2¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö70¡×¤Ç²ó¤ê¡¢¥È¡¼¥¿¥ë7¥¢¥ó¥À¡¼¤ÈÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¡Ö½éÆü¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤ÈËþÂ¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤º¤Ä½ç°Ì¤ò¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯Èè¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤È¡¢¸ª¤Î²Ù¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¼¡¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¡ÊÄ´»Ò¤¬¡ËÁ´Á³ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤Æ¤ë²ó¿ô¤¬¤À¤ó¤À¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÎý½¬¤·¤¿¤¤¡£¤³¤Î¥ª¥Õ¤¬¾¡Éé¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£2003Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÀ¤Âå¤Ï¡¢ÍèÇ¯ºÆ¤Ó¡¢µ±¤¤òÊü¤Ä¡£¡ÊÊ¸¡¦³Þ°æ¤¢¤«¤ê¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀîºê½Õ²Ö¤µ¤ó¤¬¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿
