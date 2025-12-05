フリーアナの中川安奈がゴルフ大会のレポーターに 野球、サッカー、ラグビーで大活躍した選手たちとの2ショットも盛りだくさん！
フリーアナウンサーの中川安奈が自身のインスタグラムを更新。12月3日に江戸崎カントリー倶楽部（茨城県稲敷市）で開催された第6回スポーツチャリティ「トラジマスターズ2026」で、リポーターと表彰式の司会を担当したことを投稿した。
【写真】ラグビー・田中史朗、サッカー・松井大輔、野球・内川聖一、松坂大輔…… 豪華アスリートたちと一緒に！
この大会は、焼肉トラジが「全てのアスリート・スポーツファンを応援する」という基本理念のもと、パラスポーツを応援することを目的として開催しているもの。今回も大勢の芸能人やアスリート、プロゴルファーが参加した。中川も「NHK時代にもお世話になった大好きなアスリートのみなさんや、大大大好きなサンデースポーツファミリーのスタッフのみなさんとご一緒できたとっても幸せな一日でした」と大会を大いに楽しんだ様子。投稿では淡いピンクのパーカーに濃いピンクのミニスカート、そこに白黒ツートーンのアウターを合わせたゴルフウェアで可愛らしくポーズを決めた写真や、司会者としてスーツに着替えた写真を公開。さらに日本で開催されたラグビーワールドカップ2019でも大活躍をした田中史朗、元サッカー選手の松井大輔、元プロ野球選手の内川聖一、谷繁元信、上原浩治と撮った写真。そして最後は一緒に司会を務めたフリーアナの上重聡と松坂大輔との3ショットで締めくくった。投稿を見たファンは「めちゃくちゃ可愛いです 可愛すぎます」「キマってるコーデです！」「スタイルがイイから、ミニスカがバッチリ似合ってるもんねぇ〜」「最後のスーツ姿はまた素敵です」とたくさんの写真に大喜びだった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
脇元華が優勝副賞の米と飲料品を地元に寄付「今度は私が子供たちの背中をそっと押してあげたい」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
オフは「二度寝」したい堀奈津佳とオフも「ランニング」の工藤遥加 対照的でも仲良しな同期コンビが仲良くランチ
女優の高島礼子が友達でもあるベテランプロと初めてのラウンド 「また成長出来たかな」とワンランクアップを実感
【写真】ラグビー・田中史朗、サッカー・松井大輔、野球・内川聖一、松坂大輔…… 豪華アスリートたちと一緒に！
この大会は、焼肉トラジが「全てのアスリート・スポーツファンを応援する」という基本理念のもと、パラスポーツを応援することを目的として開催しているもの。今回も大勢の芸能人やアスリート、プロゴルファーが参加した。中川も「NHK時代にもお世話になった大好きなアスリートのみなさんや、大大大好きなサンデースポーツファミリーのスタッフのみなさんとご一緒できたとっても幸せな一日でした」と大会を大いに楽しんだ様子。投稿では淡いピンクのパーカーに濃いピンクのミニスカート、そこに白黒ツートーンのアウターを合わせたゴルフウェアで可愛らしくポーズを決めた写真や、司会者としてスーツに着替えた写真を公開。さらに日本で開催されたラグビーワールドカップ2019でも大活躍をした田中史朗、元サッカー選手の松井大輔、元プロ野球選手の内川聖一、谷繁元信、上原浩治と撮った写真。そして最後は一緒に司会を務めたフリーアナの上重聡と松坂大輔との3ショットで締めくくった。投稿を見たファンは「めちゃくちゃ可愛いです 可愛すぎます」「キマってるコーデです！」「スタイルがイイから、ミニスカがバッチリ似合ってるもんねぇ〜」「最後のスーツ姿はまた素敵です」とたくさんの写真に大喜びだった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
脇元華が優勝副賞の米と飲料品を地元に寄付「今度は私が子供たちの背中をそっと押してあげたい」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
オフは「二度寝」したい堀奈津佳とオフも「ランニング」の工藤遥加 対照的でも仲良しな同期コンビが仲良くランチ
女優の高島礼子が友達でもあるベテランプロと初めてのラウンド 「また成長出来たかな」とワンランクアップを実感