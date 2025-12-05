ラグビーのリーグワン１部・神戸が５日、市内のクラブハウスで開幕前会見、およびナンバー８・アーディー・サベア、ＣＴＢアントン・レイナートブラウンの入団会見を行った。

開幕前会見には弘津英司チームディレクター、デイブ・レニーＨＣ、ＬＯブロディ・レタリックとＳＯ李承信（いずれも共同キャプテン）が出席。

レニーＨＣは就任から５位、３位を経ての３シーズン目に向け「タフなクボタと（１３日の開幕戦で）戦う準備は整った。（自身の方針に対する）理解度も高まっているし、ディフェンスもよくなっている」と胸を張った。

李主将も「昨年、社会人として初めてキャプテンを務めて試行錯誤の中、成長できた。それを踏まえて自分の色を伝えていく。（優勝する）自信はあります」と話した。

２シーズンぶり神戸復帰のサベアは「また戻ってこられてうれしい。チームも前回より、考える前にナチュラルに動けている。自分も優勝のためにいいプレーをするだけ」と抱負を口にした。

同じくニュージーランド代表として世界トップのレベル、経験値を誇るレイナートブラウンは「センターとして若いバックラインを自分の経験で助けて、スクラムハーフ、スタンドオフとうまくコネクションしていきたい」と中心で支えることをイメージしていた。