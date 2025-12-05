【ガンダムシネマラリー feat. 閃光のハサウェイ】 2026年1月2日～ 開催

2026年1月30日の「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」公開に向けて、1月2日からガンダムシリーズの歴代作品を毎日上映するイベント「ガンダムシネマラリー feat. 閃光のハサウェイ」が開催される。

1月2日からの1週間は「21世紀ガンダム日替わり上映」と題し、21世紀に放送・上映が開始された歴代作品の中から、7作品をピックアップ。2002年にTV放送が始まった「機動戦士ガンダム SEED シリーズ」より、「機動戦士ガンダム SEED FREEDOM」をはじめ、2022年にTV放送が開始された「機動戦士ガンダム 水星の魔女」や、スタジオカラーとサンライズで共同制作され、一部話数を劇場上映用に再構築した劇場先行版「機動戦士 Gundam GQuuuuuuX -Beginning-」などの上映が予定されている。

さらに、1月9日からの1週間は「閃光のハサウェイ」に繋がる物語「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」の上映、1月16日からの2週間は、第1章となる「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」の上映が予定されている。

上映概要

21世紀ガンダム日替わり上映

2026年1月2日（金）：「機動戦士ガンダム SEED FREEDOM」

※エピローグカット第1弾、第2弾も上映される。

2026年1月3日（土）：「劇場版 機動戦士ガンダム 00 -A wakening of the Trailblazer-」

2026年1月4日（日）：「機動戦士ガンダムＵＣ episode 7」

2026年1月5日（月）：「機動戦士ガンダム AGE MEMORY OF EDEN」

2026年1月6日（火）：「機動戦士ガンダムＮＴ」

2026年1月7日（水）：「機動戦士ガンダム 水星の魔女」

※前日譚「PROLOGUE」、第1話、第2話、第3話の上映を予定。

2026年1月8日（木）：「機動戦士 Gundam GQuuuuuuX -Beginning-」

「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」上映

2026年1月9日（金）～15日（木）：「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」

「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」上映

2026年1月16日（金）～29日（木）：「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」

上映館

各上映の上映館は後日発表予定。

入場者プレゼント

入場者プレゼントは、作品キービジュアルを使用したステッカーを配布予定。集めた入場者プレゼントは別売りの「ガンダムシネマラリー feat. 閃光のハサウェイ ステッカーブック」に収納することができる。詳細は後日公開される。

第1弾：2026年1月2日（金）～1月8日（木）

21世紀ガンダム7作品大集合ステッカー

第2弾：2026年1月9日（金）～1月15日（木）

「機動戦士ガンダム逆襲のシャア」スペシャルステッカー

第3弾：2026年1月16日（金）～1月29日（木）

「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」スペシャルステッカー

<注意事項>

※画像はイメージです。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※お一人様一回のご鑑賞につき、入場者プレゼントを1つお渡しします。

※チケット購入特典ではございません。配布に関する特別な指定がある場合を除き、ご入場を伴わない配布はお断りさせて頂きます。

※特典の切り替わり前日24時を過ぎた上映でも、営業が終了するまでは切り替わりません。

※特典制作段階で生じる微細なスレや色ムラ、納品配布時に生じる軽微なシワやキズなど、ビジュアルイメージを損なわない差異が理由による特典の返品交換はお受けできません。

※入場者プレゼントは非売品です。転売、内容の複写・複製・転用等は一切禁止となります。

(C)創通・サンライズ (C)創通・サンライズ・MBS