【モデルプレス＝2025/12/05】登録者数76万人超のYouTuber・いけちゃんが、12月10 日に発売する最新写真集「Afterglow」（アフターグロウ／講談社）より、表紙が公開された。

◆いけちゃん、ラストグラビア写真集表紙解禁


真夏の南国・ベトナムを舞台にしたいけちゃんのラストグラビア写真集「Afterglow」は、美しいビーチでのビキニ姿をはじめ、大人の魅力を増したランジェリーショットや自身最大のヌーディーショットにも挑戦した意欲作。そんな本作の表紙を飾るのは、いけちゃんの透明感を最大限に引き出したバスルームでの1枚。洗練された静かな色香を放ちながらも、どこかあどけなくて柔らかい表情が印象的なカットとなっている。（modelpress編集部）

◆書籍概要


・タイトル：いけちゃん写真集 Afterglow
・撮影：佐藤裕之
・発行：講談社
・発売日：2025年12月10日（水）

