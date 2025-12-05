YouTuberいけちゃん、バスルームで圧倒的透明感放つ ラストグラビア写真集表紙カット解禁
【モデルプレス＝2025/12/05】登録者数76万人超のYouTuber・いけちゃんが、12月10 日に発売する最新写真集「Afterglow」（アフターグロウ／講談社）より、表紙が公開された。
【写真】人気YouTuber、美ヒップ大胆披露
真夏の南国・ベトナムを舞台にしたいけちゃんのラストグラビア写真集「Afterglow」は、美しいビーチでのビキニ姿をはじめ、大人の魅力を増したランジェリーショットや自身最大のヌーディーショットにも挑戦した意欲作。そんな本作の表紙を飾るのは、いけちゃんの透明感を最大限に引き出したバスルームでの1枚。洗練された静かな色香を放ちながらも、どこかあどけなくて柔らかい表情が印象的なカットとなっている。（modelpress編集部）
・タイトル：いけちゃん写真集 Afterglow
・撮影：佐藤裕之
・発行：講談社
・発売日：2025年12月10日（水）
【Not Sponsored 記事】
◆いけちゃん、ラストグラビア写真集表紙解禁
◆書籍概要
