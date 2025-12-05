KEY TO LIT、ファッション誌初表紙「NYLON JAPAN」初登場で圧倒的存在感放つ
【モデルプレス＝2025/12/05】KEY TO LIT（キテレツ）が、12月26日発売の『NYLON JAPAN』（カエルム）2月号の表紙に初登場。今回、ファッション誌としては初の表紙となる。
今号は、未来を描くためのインスピレーションを凝縮した“FORTUNE ISSUE”。新時代を動かす才能が一堂に集結し、新たな景色を映す。KEY TO LITは、今回がファッション誌としては初めての表紙。“SOFT PUNK”をテーマに、強さと柔らかさが同居する世界観の中で、ファッショナブルに存在感を放っている。
撮影中の彼らは絶え間なく盛り上がり、軽やかに空気を動かしていく姿が印象的で、写真にもその仲の良さやチームワークがそのまま息づき、ページの隅々にまでエネルギーがにじむ仕上がりに。ソロのミニQ＆Aと対談形式のロングインタビュー2Pでは、まさにKEY TO LITの“今”に迫る内容が掲載。スペシャルな両面ピンナップを含めた全12ページで、余す所なく魅力を届けるKEY TO LIT特集となっている。
guys表紙には、Sony Musicのダンス＆ボーカルグループ育成機関・TORA PROJECT TRAINEESからフレッシュな4人が登場。東京を拠点にLAや韓国でレッスンを重ね、近い将来世界へと羽ばたくであろうデビュー前夜のきらめきを本誌らしい視点で捉えたショットとなっている。
中面には、国内外の“これから”を担うアーティストが続々登場。韓国での撮り下ろしが実現した6人組K-popグループ・82MAJORは、今まさに加速する存在として特集を飾り、ONE OR EIGHTは世界基準のサウンドとしなやかなパフォーマンスで注目を集める次世代の本命としてフィーチャー。さらに、CA7RIEL＆Paco Amoroso、Royel Otis、Perfume Genius、Sorry、oronoといった海外を拠点として活動するアーティストがラインアップ。ジャンルも国境も超えてこれからのカルチャーを多角的に照らす。
年末恒例企画の2026年上半期12星座占いや、moxymillの期間限定連載第4弾に加え、龍宮城が登場するグッズ連動の人気連載企画「CULTURE STUDIO」も掲載される。（modelpress編集部）
