»ÔÈÎÌô¤ÈÍ¸úÀ®Ê¬¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡ÖOTCÎà»÷Ìô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½èÊýÌô¤ÎÊÝ¸±Å¬ÍÑ·ÑÂ³¤òµá¤á¡¢Á´¹ñÊÝ¸±°åÃÄÂÎÏ¢¹ç²ñ¡ÊÊÝÃÄÏ¢¡Ë¤Ï12·î4Æü¡¢·×Ìó20ËüÉ®¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ðÌ¾¤ò¸üÏ«¾Ê¿¦°÷¤Ë¼êÅÏ¤·¤¿¡£
ÃÝÅÄÃÒÍº¡¦ÊÝÃÄÏ¢²ñÄ¹¤ä´Ø·¸ÃÄÂÎÂåÉ½¡¢´µ¼Ô¤é¤Ï¡¢OTCÎà»÷Ìô¤ÎÊÝ¸±Å¬ÍÑ½ü³°¤Ï¼õ¿Ç¹µ¤¨¤Ê¤É¤ò¾·¤¡ÖÌ¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¡Ê¥é¥¤¥¿ー¡¦±Ý±àÅ¯ºÈ¡Ë¡ÖOTCÎà»÷Ìô¡×¤ÎÊÝ¸±³°¤·³ÕµÄ·èÄê¤µ¤ì¤ë
½èÊýäµ¤Ê¤·¤ÇÌô¶É¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ー±Û¤·¡ÊOver The Counter¡Ë¤ËÇã¤¨¤ëOTC°åÌôÉÊ¡£¤³¤ì¤ÈÍ¸úÀ®Ê¬¤¬»÷¤Æ¤ª¤ê°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤ò·Ð¤Æ½Ð¤µ¤ì¤ë½èÊýÌô¤¬¡ÖOTCÎà»÷Ìô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
À¯ÉÜ¤Ï¡¢°åÎÅÈñÍÞÀ©¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¤³¤ÎOTCÎà»÷Ìô¤ò·ò¹¯ÊÝ¸±Åù¤ÎÅ¬ÍÑ¤«¤é³°¤¹¡ÊÁ´³Û¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤¹¤ë¡Ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025ÅÙÊäÀµÍ½»»¤Ë´Ø¤¹¤ë11·î21Æü¤Î³ÕµÄ¤Ç¤Ï¡¢OTCÎà»÷Ìô¤ÎÊÝ¸±³°¤·¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¡Ö¸½ÌòÀ¤Âå¤ÎÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤ÎÍÞÀ©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦2025Ç¯ÅÙÃæ¤ËÀ©ÅÙÀß·×¤·¤¿¾å¤Ç¡¢26Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡×¤È·è¤á¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢OTCÎà»÷Ìô¤Ï¡¢´ØÀá¾É¡¦¥ê¥¦¥Þ¥Á¤ä¤¼¤ó¤½¤¯¡¢°ß±ê¡¦½½Æó»ØÄ²±ê¡¢³Æ¼ï´¶À÷¾É¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤¬¤¹¤Ù¤ÆÊÝ¸±¤«¤é³°¤µ¤ìÁ´³Û¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¤È¡¢´µ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·ÐºÑÅªÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡£´µ¼Ô¤é¤Ï¡¢¼õ¿Ç¹µ¤¨¤ò¾·¤¡¢·ò¹¯¤äÌ¿¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
ÊÝÃÄÏ¢¤Ê¤É¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î¡ÖGoogle¥Õ¥©ー¥à¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ9·î22Æü¤«¤é11·î18Æü¤Þ¤ÇOTCÎà»÷Ìô¤ÎÊÝ¸±Å¬ÍÑ½ü³°¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤òÊç¤ê¡¢10Âå¤«¤é80Âå¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ç¯Âå¤«¤éÌó1Ëü2300¿Í¤Î²óÅú¤òÆÀ¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê»¤»¤ÆÆ±¤¸¤¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âOTCÎà»÷Ìô¤ÎÊÝ¸±Å¬ÍÑÂ¸Â³¤òµá¤á¤¿½ðÌ¾¤ò3¤Ä¼Â»Ü¡£·×Ìó20ËüÉ®¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö»à¤Ì¤Þ¤ÇÉ¬Í×¤ÊÌô¤¬ÊÝ¸±³°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¶²ÉÝ¡×
¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î¼ÁÌä¤Ï¡¢¼«Í³²óÅú¤â´Þ¤áÌó10Ìä¡£
10～60Âå¤Î²óÅú¼Ô¤Î¤¦¤ÁÌó9³ä¤¬OTCÎà»÷Ìô¤ò¡Ö½èÊý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö½èÊý¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡ÖOTCÎà»÷Ìô¤ÎÊÝ¸±³°¤·¤ò¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡¢Á´À¤Âå¹ç¤ï¤»¤ÆÌó9³ä¤¬¡ÖÈ¿ÂÐ¡×¤È²óÅú¡£
¡ÖOTCÎà»÷Ìô¤ÎÊÝ¸±³°¤·¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡¢8³ä¶¯¡Ê84.9¡ó¡Ë¤¬¡ÖÌôÂå¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö°å»Õ¤Ë¿Ç¤Æ¤â¤é¤ï¤º¤Ë¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤ÇÌô¤òÇã¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê62.0¡ó¡Ë¡¢¡ÖÌô¤¬É¬Í×ÎÌÍÑ°Õ¤Ç¤¤º¤Ë¾É¾õ¤¬°²½¤¹¤ë¡×¡Ê55.3¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¼«Í³²óÅú¤Ç¤Ï¡¢OTCÎà»÷Ìô¤¬ÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ËÊë¤é¤·¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤È¤¹¤ëÀÚ¼Â¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÆý¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¡¢ÄË¤ß»ß¤á¤ÎÉþÍÑ¤ÏÉ¬¿Ü¡£ÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤Ìô¤Ç¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤ë¤È»Ò¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ê30Âå¡Ë
¡ÖÇÙ¤¬¤ó´µ¼Ô¤Ç¡¢¹³¤¬¤óºÞ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢³±»ß¤á¡¢áâ¤¤ê¤ÎÌô¤ò½èÊý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢»à¤Ì¤Þ¤ÇÉ¬Í×¤ÊÌô¡£ÊÝ¸±³°¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¶²ÉÝ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ê50Âå¡Ë
¡Ö½èÊý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌô¤¬ÊÝ¸±Å¬ÍÑ³°¤Ë¤Ê¤ê¡ÊÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¢¥È¥ÔーÀÀÔ¿ñ±ê¤¬¡ËÆñÉÂ°åÎÅÈñ¤«¤é³°¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ëè·î1Ëü±ß¤Ç¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿°åÎÅÈñ¤¬¡Ê»ÔÈÎÌô¤È¤·¤Æ¤Î¹ØÆþ¤Ç¡Ë7～8Ëü±ßÄøÅÙ¤Þ¤ÇÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¡×¡Ê30Âå¡Ë¼õ¿Ç¹µ¤¨¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë·ò¹¯Èï³²¤Î·üÇ°¤â
½ê´É¤¹¤ë¸üÏ«¾ÊÊÝ·ò¶É¿¦°÷¤Ø¤ÎÍ×ÀÁ¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬¡¢ÃÝÅÄ²ñÄ¹¤¬¡ÖOTCÎà»÷Ìô¤ò´Þ¤àÌôºÞ¼«¸ÊÉéÃ´Áý¤Î³ÕµÄ·èÄê¤Ë¶¯¤¯¹³µÄ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¹¤ë¹³µÄÊ¸¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢OTCÎà»÷Ìô¤ÎÊÝ¸±³°¤·¤âÇ°Æ¬¤Ë¤·¤¿¤³¤Î³ÕµÄ·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö·ÐºÑ¡¦Êª²ÁÂÐºö¤ÈÆ±Îó¤ËÌô¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤òÁý¤ä¤¹»Üºö¤òÌÀµ¤·¤¿¤³¤È¤ÏÁ°ÂåÌ¤Ê¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¡ÊOTCÎà»÷Ìô¤Ï¡ËµÞÀ¼À´µ¡¢ËýÀ¼À´µ¡¢½Å¾É¼À´µ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´µ¼Ô¤Î¼£ÎÅ·ÑÂ³¤ä¾É¾õ¤ò´ËÏÂ¡¦°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ìô¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£
À¯ÉÜ¤¬¡¢¼«¸ÊÉéÃ´¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê°åÎÅÈñ¤ÎÍÞÀ©¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î°ú¤²¼¤²¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖOTCÎà»÷Ìô¤¬°åÎÅÈñÁí³Û¡Ê24Ç¯ÅÙ¡¢48Ãû±ß¡Ë¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï¡¢ºÇÂç¤Ç¤â2¡ó¡Ê7000ÉÊÌÜ¡¢1Ãû±ß¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢°åÎÅÈñÁý³Û¤ÎÍ×°ø¤È¤¹¤ëº¬µò¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤³¤ì¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥¢¥È¥Ôー¶¨²ñ¤ÎÁÒÃ«¹¯¹§ÂåÉ½Íý»ö¤Ï¡¢¥¢¥È¥ÔーÀÈéÉæ±ê´µ¼Ô¤òÎã¤Ë¤·¤¿Ìó1¤«·îÊ¬¤Î°åÌôÉÊÂå¤Î»î»»·ë²Ì¤ò¸øÉ½¡£½èÊýÌô¡ÊOTCÎà»÷Ìô¡Ë¤«¤é»ÔÈÎÌô¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢¤¢¤ë´µ¼Ô¤Ï9995±ß¤ÎÉéÃ´Áý¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Â©»Ò¤¬µûÎÚáý¡Ê¤®¤ç¤ê¤ó¤»¤ó¡Ë¤È¤¤¤¦ÈéÉæ¤ÎÆñÉÂ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÆ£Êþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Ìô¤òÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤«¤é³°¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´µ¼Ô¤é¤Î¡È¼õ¿Ç¹µ¤¨¡É¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡Ö´µ¼Ô¤¬°å»Õ¤Ë¤«¤«¤ë¤³¤È¤ò¤¿¤á¤é¤¦¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤Èµá¤á¤¿¡£
¤¼¤ó¤½¤¯¤Ê¤É¤Î¼À´µ¤ò»ý¤Ä½÷ÀA¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤É¤ó¤ÊÌô¤Î°û¤ß¹ç¤ï¤»¤¬°¤¤¤«¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¤Á¤ó¤È¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢¾É¾õ¤äÂÎ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ìô¤ò°û¤ß¤¿¤¤¡×¤È¡¢°å»Õ¤Î½èÊý¤ò¼õ¤±¤º¼«¤é¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç»ÔÈÎÌô¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ëÉÔ°Â¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÀ©ÅÙ¤À¤±»Ä¤·¤ÆÃ¯¤¬´î¤Ö¤Î¤«¡×
ÃÝÅÄ²ñÄ¹¤Ï¡¢¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¡Ê¼Ò²ñÊÝ¾ã¡ËÀ©ÅÙ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤ËÂç»ö¤À¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î´µ¼Ô¤òµß¤¨¤º¤·¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¡£´µ¼Ô¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡¢À©ÅÙ¤À¤±»Ä¤·¤ÆÃ¯¤¬´î¤Ö¤Î¤«¡£Ì¿¤ÏÊ¿Åù¡£ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Ì¿¤Ï°ì¤Ä¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤âÁÊ¤¨¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿À¼¤ËÂÐ¤·¡¢¸üÏ«¾Ê¿¦°÷¤Ï¡Ö¸½»þÅÀ¤ÇOTCÎà»÷Ìô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÎ§¤ËÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤«¤é½ü³°¤¹¤ë¤È·èÄê¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î´Ø·¸¿³µÄ²ñ¤ÇµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃúÇ«¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
1965Ç¯¼¯»ùÅç¸©¼¯»ùÅç»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£»äÎ©Âç³Ø¤òÃæÂà¸å¡¢Ãæ±ûÂç³ØË¡³ØÉôÄÌ¿®¶µ°é²ÝÄø¤ò6Ç¯¤«¤±Â´¶È¡£Åìµþ¥¿¥¤¥à¥º¼Ò¡¢¼¯»ùÅç¿·Êó¼ÒÅìµþ»Ù¼Ò¤Ê¤É¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸µ¼Ô¡¦¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£ËÉ±Ò¥Ûー¥à¿·Ê¹¼Ò¡Ê¼«±ÒÂâÀìÌç»æÈ¯¹Ô¡Ë¤Ê¤É¤Ç¼¹É®¡¢ÉðÆ»·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·»ÎÆ»¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Ãø½ñ´©¹Ô¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£