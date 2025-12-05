DOMOTO「THE FIRST TAKE」初登場 改名後再始動1曲目「愛のかたまり」一発撮りパフォーマンス
【モデルプレス＝2025/12/05】DOMOTOが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」第617回（12月5日22時公開）に登場。改名後の再始動1曲目として新たなアレンジと新録ボーカルで再構築し、リリースしたばかりの「愛のかたまり」を一発撮りでパフォーマンスする。
初登場のDOMOTOが披露する「愛のかたまり」は、2001年にリリースされ、作詩を堂本剛、作曲を堂本光一が手掛け話題となった楽曲。切なく繊細なメロディラインとストレートな恋心を綴る歌詩が魅力の本楽曲をパフォーマンスする。（modelpress編集部）
＜堂本光一＞
2人では初めての出演ということで、この環境で2人で歌うというのはすごく新鮮で楽しかったです。「THE FIRST TAKE」なんで一度しかないのですが、「もうちょっとなんかやりたいみたいな」という気にもなる感じが面白かったです。これを機に「愛のかたまり」を知ってくださる方もいらっしゃると思うので、改めて聴いていただければ嬉しいです。
＜堂本剛＞
ぜひ“X’masなんていらないくらい”と言っているだけなので、ぜひクリスマス前後に聴いていただけたらすごくフィットする曲かなというふうに思いますので、ぜひたくさん聴いていただけたらなと思っております。ありがとうございました。
