井上咲楽、自家製塩麹仕込み披露「参考になる」「器用」と反響
【モデルプレス＝2025/12/05】タレントの井上咲楽が12月4日、自身のInstagramを更新。塩麹を仕込む様子を公開し、話題となっている。
【写真】25歳美女タレント「参考になる」自家製塩麹仕込み
井上は「塩麹しこみ！」と題し、自家製塩麹を仕込む姿を投稿。「いろんな塩麹を使ってみたくて、たまたま発酵デパートメントに売っていた塩麹買ってみました」と綴り、購入した麹に塩と水を加え、ガラスの容器に移すまでの工程を動画で披露した。
この投稿に「参考になる」「すごい」「私もやってみる」「好奇心が素敵」「この時点で美味しそう」「この塩麹を使った料理を披露してほしい」「器用」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
