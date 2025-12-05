マルシィが語る、2年間の歩みの美しき結実「国民的な存在になっていきたい」
令和時代を生きる私たちの心に深く響く珠玉のラブソングを次々と世に送り届けているマルシィ。彼らは、11月12日、前作以降の約2年間の歩みの美しき結実となる3rdアルバム『Flavors』をリリースした。代表曲の一つである「ラブソング」のアンサーソングとして書かれた「隣で」が象徴的なように、今作には、より深く、より長く、私たちの日常や人生に寄り添ってくれる渾身のナンバーが数多く収められている。恋愛の季節を超えた先にも長く続いていく私たちの人生において、これからもマルシィは特別な存在であり続けていく。そうした確信がさらに深まる一作だ。リリースされてから何度も今作を聴き続ける中で、そうした温かな感覚を胸に抱いている人はきっと少なくないと思う。今回、メンバー全員へのインタビューを行い、今作の制作秘話、今作を完成・リリースした上で得た実感や手応え、そしてそれらを踏まえた上での今後のビジョンを語り合ってもらった。
ーはじめに、『Flavors』というタイトルに込めた想いについて聞かせてください。
吉田右京（Vo・G）：タイトルって、アルバムに込めたい願いみたいなもの、というか、アルバムを最後に色付けるもの、という印象があったので、何が一番いいかなって、全曲揃った後にいろいろ考えました。聴いてくれる人の人生の、日常の味わいが、この楽曲たちと一緒により深まっていけばいいなっていう想いを込めて、このタイトルにしました。
ーリスナーの日常や人生に、今まで以上に深く、もしくは、長く寄りそおうとする意志を、アルバム全編から感じました。
右京：やっぱり、活動が重なれば重なるほど、その想いは強くなっていっている印象はありますね。けっこう僕ら、SNSなどのコメントを見るタイプなんでって言うのもあるんですけど、やっぱり、もう自然と、聴いてくれる人のことはすごく大事にしていて。あとは、ライブの経験も大きいと思います。
ーライブで言うと、それこそ今年の4月には、初の日本武道館公演もありました。一本一本のライブを重ねていくたびに、一人ひとりのリスナーとの繋がり、通じ合いが、きっと相当深まっているのだろうと想像します。皆さんの中で、ライブと楽曲制作が両輪として結び付いている、一つのサイクルとして繋がっている、という感覚は強いですか？
右京：感覚的には別物ではあるんですけど、結果的には、やっぱり繋がってる。楽曲を制作する時は、ツアーやフェスで感じ取ったものを反映することが多くて。意識的に繋げてるつもりはないですが結果的に繋がってると思います。
フジイタクミ（B）：右京が言ったことと一緒ではあるんですけど、ライブ、特に武道館の時に思ったんですけど、「願いごと」をお客さんが歌ってくれて、そういった時に、当然と言えば当然かもしれないんですけど、やっぱり、曲が好きで来てくれてるんだなってすごい感じて。だから、やっぱり繋がってはいますよね。逆に、例えば、フェスとかに出ていく中で、みんなでタオル回すような曲が欲しいよねっていう話から「アイラブ」が生まれたり。だから、日々のライブは制作に繋がっている。ただ、曲を作る時は、「これ、ライブでどう再現しよう」っていうのはいったん置いといて。だから、ストリングスとかもけっこう入ってます。
shuji：聴いてくれる人の目線で言っても、別物だけど最終的に繋がってる、っていうのはまさにそうで。音源を聴いて思ったこととか感じたこととかを全部ライブ会場に持ってきて、ライブで昇華してもらうっていう。音源を聴いて、ライブに来て答え合わせをしてもらうのに近いと思います。
ー今作の制作期間を通して、皆さんそれぞれが変化したことや新しくチャレンジしたことなどがあれば教えてください。
タクミ：今まで以上に曲を聴くようになった、つったらいいんですかね。ドラムとクリックと僕、みたいな世界観から、それまでよりもさらにしっかりボーカルも聴くし、ギターも聴くようになりました。曲全体を理解した上で、自分がどういう役割を担っていくのか、について考えることは、曲を重ねるごとに増えてきました。制作を飛び越えてライブの話になっちゃうんですけど、ライブでも、やっぱり、そうやって曲全体を聴きながらプレイする感覚を今まで以上に持てるようになって。そうすると、すごい曲に入り込める。そこはこの2年間での進化というか、いい方向に変わっていったところなのかなとは思ってます。
ーshujiさんにもお伺いしたいのですが、僕、今作の曲のギターで言うと、「青空」の〈晴れ渡れよ〉の後のギターソロは、一つの新境地を切り開いたプレイだと思っていて。今作における数あるギタープレイの中でも特に好きです。
shuji：分かります（笑）
ーもちろん、右京さんの歌が曲の中心にありながら、shujiさんのギターソロが、言葉にならない昂る想いを高らかに伝え抜いていて。きっと、shujiさんとしても渾身のソロだったんじゃないかなと思います。
shuji：そうですね。ここに関してはワウを踏んでるんですけども、3種類ぐらい試しましたね。シューゲイザーっていうんですかね、そういうゴワゴワとした音を作るのが大好きなので、それをリクエストしながらテックさんと一緒に作ってたんです。それで最終的にこういう感じに。
ー右京さんの歌がど真ん中で響く曲であるのと同時に、皆さんのロックバンドとしての熱い気概も伝わってきます。
shuji：昨今、そもそもギターは不要なんじゃないかっていう話がよくあるじゃないですか。でも僕は、やっぱそうあってほしくないというか。ギターは、何十年、何百年って単位で存在し続けている楽器で、これからもずっと存在し続けていってほしいなって思いますね。
ー今作には、いろいろな作品やCMとのタイアップ楽曲が数多く収録されています。様々なタイアップ先とコラボレーションを重ねていく中で、逆に、マルシィらしさ、マルシィとして譲れないものが、より明確になったのではと想像しますが、いかがでしょうか。
右京：そういった点で言うと、やっぱり歌詞なのかなと思います。譲れないっていうのもそうですけど、やっぱり、作ってるのがマルシィであるっていうところで、自然と滲み出るというか。
ー右京さんの一番近くにいるshujiさん、タクミさんから見て、右京さんの歌詞について、この2年間で変わったこと、もしくは変わらないことがあれば教えてください。
タクミ：変わらないところで言ったら、例えば、ある出来事が起きて、それに対する心境というか、なかなか言葉に表せないものをちゃんと言葉にして書き出す力っていうのは、もう初期からずっとあると思っています。その上で、変わったところで言ったら、その力がすごく洗練された、というか。どこを取っても辻褄が合う、一貫性がある。今まで以上に丁寧な歌詞の積み方になったんじゃないかなとは思ってます。昔からそうですけど、そこがより洗練されてきた。
shuji：右京がすごく悩んでるのを、目にすることがたくさんあって。でも、悩んでいるということは、チャレンジしているということだと思っています。例えば、「ピエロ」は、そもそも出すか出さないかを悩んでたぐらいの曲で。
ーそれまでのマルシィにはなかったタイプの歌詞の曲ですよね。
shuji：僕はデモを聴いた時に、すごくよいと思って。それで、「自信持って、右京これいいじゃん」っていう話をして。軸は変わらないんですけど、そういうチャレンジがいっぱい積み重なってできたアルバムだと思っています。
あと、「holiday」も、右京にとってすごくチャレンジの曲だったと思います。右京はすごく心配性な性格なんですけど、そういう性格ならではの不安を描いた歌詞というよりも、不安を乗り越えて、日常に感謝を持って接していこうっていう歌詞になっていて。
ー〈太陽感じながら朝食を 幸せは日常に散らばる 奇跡に気付けるか〉という歌詞しかり。
shuji：そうですね。右京なりの変化が出ているような気がします。
ー今作を語る上で欠かせない重要曲はまだまだたくさんありますが、その内の一つである「隣で」について聞かせてください。この曲は、「ラブソング」のアンサーソングとして書かれた曲とのことで、「ラブソング」と言えば、数ある代表曲の中でも、特に多くの人がマルシィと出会うきっかけになった大切な曲だと思っています。もともと「ラブソング」のアンサーソングを書こうと思って書き始めたのか、もしくは、結果としてアンサーソングになったのか、で言うと、どちらに近いですか？
右京：書こうとして書いていきました。きっかけは、最初にサビのメロディができて、曲から出てくる雰囲気からも、3rdアルバムの中でも重要なポジションの曲になるなっていうのは、その時から思っていて。チーム的にも、このサビのメロディがすごい強いってなった時に、どうしたらこの曲が一番いい形になって3rdアルバムに入るかなって考えて。その時に、「ラブソング」のアンサーソングとして書いたら、2枚目から3枚目っていう流れもできるし、それに、あの曲のメロディーから感じる印象もすごい通ずる部分があったので。そういうきっかけで書いていきました。
ー実際、リリースされてから、「ラブソング」と「隣で」をセットで聴いている人も多いと思います。好きな相手との恋が成就したところが幸せのピークではなくて、その先の日常、人生に、もっと幸せな瞬間がたくさん待っているかもしれない。そういう予感を感じさせてくれる「隣で」は、それこそ最初の話にも通じますが、よりロングスパンでリスナーの人生に寄り添ってくれる曲だと思っていて。最終的に完成した時の手応えは、やはり相当大きかったですか？
右京：そうですね。手応え、ありましたね。気合もすごい入ってましたし。本当に必死に書いて。結果的には、「ラブソング」のアンサーソングではあるんですけど、今までマルシィが描いてきた叶った恋や両思い、「プレゼント」「幸せの花束を」をはじめとした他の楽曲とも歌詞的に繋がってきてる部分もあって。今までのマルシィの流れを汲んでいるというか、そういう楽曲になりました。もなったなと思います。
ーshujiさん、フジイさん、「隣で」のデモ聴いた時、もしくは、皆さんでレコーディングした時のことで、何か深く記憶に残っていることなどあれば教えてください。
タクミ：サビのメロディの話がありましたけど、やっぱり、そのインパクトはでかかった。めっちゃグッドメロディで。歌詞も、マルシィを代表する次の曲としてふさわしいものとして成り立っている。それを、このメロディに乗せて歌うっていう。完成した時は、もう「きた」って感じがしました。より多くの人に届いてほしい、届くべき曲だなって思いました。
shuji：「隣で」ができた時、みんなの前でも言った気がするんですけど、ネクストマルシィを表現できたなってすごく感じたんですよ。「ラブソング」とか「プレゼント」とか、それと今回の「隣で」に関しては、僕の中では、マルシィとしての軸がすごく丁寧に組み込まれているような気がしてて。そこが、どんどんどんどんちゃんとバージョンアップして届けられている。次のマルシィの顔となっていく曲だと思いました。
ー先ほど、タクミさんから洗練という言葉も出ましたけど、それにも通じるようなお話であり、曲なのだと思いました。最後に、今作を完成させた手応えを踏まえた上で、今後、何にチャレンジしていきたいか、どのような存在になっていきたいか、について教えてください。
shuji：今までもバンドとして話してきたことではあるんですけど、やっぱり、国民的な存在になっていきたい。いずれはドームでやれるようなバンドになっていきたいなっていうのは、すごく思いますね。
右京：shujiが言ったことにも通じるんですけど、国民的な、誰もが知るヒット曲を生み出したいです。これまでで一番聴いてもらってるのは「ラブソング」なんですが、国民的という域まではまだ達せてないなと思っていて。もっといろんな年齢層の方が一度は耳にしたことがあるような、そういう力の強い曲を、今後バンドとして作っていきたいと思っています。曲は、その時々の自分の状態とか、その時に考えてることとか言葉遣いが反映されるものだと思うので、そういう国民的なヒット曲を作るためにも、いろんなインプットをしていって、しっかりと届く曲が書けるように頑張りたいなって思っています。
タクミ：今回のアルバムをリリースした後、Xなどで、「〜の曲を聴いて、私はこういうふうに思って、こういうふうに救われてます」といった感想を見ると、すごく曲を出してることの意味を感じる。音楽って、やっぱ好きで始めたものではあるけど、聴いてくれる人がいてこそ、そこにやってる意味を見い出せるので。もっと多くの人に曲を届けて、より多くの人の心に残るというか、心にいいものを与えるというか、そういったことをやっていければなと。だから、これからも変わらずにやっていきつつ、音楽を通した輪をもっと広げていけたら嬉しいなと思います。
＜リリース情報＞
マルシィ
3rd ALBUM『Flavors』
発売中
通常盤（CD） UMCK-1803：\3300（+tax）
https://marcy.lnk.to/3rdAL_ec
=収録曲=
1. 恋人
2. アイラブ
3. 隣で
4. holiday
5. フリージア
6. ピエロ
7. 願いごと
8. 君中心に揺れる世界は
9. 涙
10. エール
11. 青空
12. Romance
13. プレゼント
＜ライブ情報＞
マルシィ横浜アリーナ公演2days
2026年1月9日（金）18:00開場 / 19:00開演. ※SOLD OUT
2026年1月10日（土）16:00開場 / 17:00開演. ※SOLD OUT
チケット料金/券種
指定席：8900円（税込）
マルシィone man live 2026 Hall Tour
2026年3月28日（土）栃木 宇都宮市文化会館 大ホール
2026年4月2日（木）石川 本多の森 北電ホール
2026年4月4日（土）新潟 新潟県民会館 大ホール
2026年4月12日（日）静岡 静岡市清水文化会館マリナート 大ホール
2026年4月26日（日）香川 サンポートホール高松. 大ホール
2026年4月28日（火）福岡 福岡サンパレス
2026年5月6日（水）兵庫 神戸国際会館こくさいホール
2026年5月8日（金）大阪 フェスティバルホール
2026年5月15日（金）北海道 カナモトホール
2026年5月17日（日）宮城 仙台サンプラザホール
2026年5月22日（Fri）熊本 熊本県立劇場 演劇ホール
2026年5月24日（日）広島 広島上野学園ホール
2026年5月31日（日）愛知 Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
2026年6月27日（土）東京 東京ガーデンシアター
2026年6月28日（日）東京 東京ガーデンシアター
東京ガーデンシアター全席指定：8900円（税込）
その他のホール席指定：7900円（税込）
https://marcy-official.com/news/detail/53203
チケット申し込みはコチラから
https://w.pia.jp/t/marcy2026/
