P-CHO、JAY'ED、NAOtheLAIZAによるOMW、「O.M.W」ライブ映像公開
JAYED、NAOtheLAIZA、P-CHOによって2017年に始動したプロジェクト=OMWが、「JAY'ED 20th Anniversary Live at Billboard Tokyo」にて披露した「O.M.W」のLiveパフォーマンス映像を公開した。
本映像は、JAY'EDのデビュー20周年特別企画LIVEとして開催されたBillboard Tokyoにて披露された映像を特別編集したもの。会場を包んだ緊張感と熱量、ステージ上でのダイナミックな表現が凝縮されており、当日の空気感を鮮明に伝える仕上がりとなっている。
披露した「O.M.W」は、OMWの代表的なナンバーのひとつであり、本映像では楽曲本来のエネルギーがさらに引き立つ形で再解釈されており、当日会場に足を運べなかったファンも特別な一時を追体験できる映像となっている。
X（Twitter） https://twitter.com/_omw_official
Instagram https://www.instagram.com/_omw_official/
