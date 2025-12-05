(C)創通・サンライズ

映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」の2026年1月30日公開を記念し、7大特別企画「Call of Hathaway」が順次開催される。ガンダム歴代作品を毎日上映するイベントや「閃光のハサウェイ」を再編集したTVエディションの放送、SNSキャンペーンなど、様々な媒体を通してガンダムシリーズを横断する大規模企画になっているという。

「Call of Hathaway」始動PVが公開

特別企画「Call of Hathaway」の始動PVが、作品公式Xおよびガンダムチャンネルにて公開された。1979年の「機動戦士ガンダム」放送開始から45年以上にわたり紡がれてきた歴代シリーズから、最新作「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」へと引き継がれる内容になっている。

2026年1月2日から、ガンダムシリーズの歴代作品を毎日上映するイベント「ガンダムシネマラリー feat. 閃光のハサウェイ」が開催される。

1月2日から1週間行なわれる「21世紀ガンダム日替わり上映」では、21世紀に放送・上映された歴代作品の中から、7作品をピックアップ。「機動戦士ガンダム SEED FREEDOM」や「機動戦士ガンダム 水星の魔女」、「機動戦士 Gundam GQuuuuuuX -Beginning-」などを上映する。

さらに1月9日からの1週間は、「閃光のハサウェイ」に繋がる物語「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」、1月16日からの2週間は、第1章となる「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」を上映する。各上映の上映館は、後日発表予定。

【上映概要】 2026年1月2日：「機動戦士ガン ダム SEED FREEDOM」※エピローグカット第1弾、第2弾も上映。 2026年1月3日：「劇場版 機動戦士ガン ダム 00 -A wakening of the Trailblazer-」 2026年1月4日：「機動戦士ガン ダム UC episode 7」 2026年1月5日：「機動戦士ガン ダム AGE MEMORY OF EDEN 」 2026年1月6日：「機動戦士ガン ダム NT」 2026年1月7日：「機動戦士ガン ダム 水星の魔女」※前日譚「PROLOGUE」、第1話、第2話、第3話を上映予定 2026年1月8日：「機動戦士 Gundam GQuuuuuuX -Beginning-」 2026年1月9日～15日：「機動戦士ガン ダム 逆襲のシャア」 2026年1月16日～29日：「機動戦士ガン ダム 閃光のハサウェイ」

入場者プレゼントとして、作品キービジュアルを使用した数量限定ステッカーを配布。集めた入場者プレゼントは、別売りの「ガンダムシネマラリー feat. 閃光のハサウェイ ステッカーブック」に収納することができる。

【入場者 プレゼント 配布概要】 第1弾(2026年1月2日～8日)21世紀ガン ダム 7作品大集合ステッカー 第2弾(2026年1月9日～15日)「機動戦士ガン ダム 逆襲のシャア」スペシャルステッカー 第3弾(2026年1月16日～29日)「機動戦士ガン ダム 閃光のハサウェイ」スペシャルステッカー

2026年1月6日より毎週火曜日深夜、日本テレビの「AnichU」枠にて「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」を全4話に再編集したTVエディションを放送する。

「この冬はガンダムを観よう!! オールガンダム視聴キャンペーン」

【放送概要】 第1話 2026年1月6日 26時5分～26時40分 第2話 2026年1月13日 25時59分～26時34分 第3話 2026年1月20日 26時25分～27時00分 第4話 2026年1月27日 26時05分～26時40分

12月5日より、公式Xで「この冬はガンダムを観よう‼ オールガンダム視聴キャンペーン」がスタート。各種配信サービスでガンダムシリーズのアニメ本編を視聴し、キャンペーンに応募すると、抽選で合計100名に復刻ポスターやガンプラなどをプレゼントするもの。締切は2026年1月29日まで。

「閃光のハサウェイ」公式Xアカウントをフォロー＆キャンペーン投稿をリポストすれば応募が完了。また毎週投稿される「#ガンダム4択クイズ」に回答したり、キャンペーン投稿を引用して、視聴した作品やオススメ作品を「#この冬はガンダムを観よう」と共に投稿すると、当選確率が2倍になる。

宇宙世紀ロードマップ ショートコース＆じっくりコース

「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」の公開に先駆け、宇宙世紀シリーズの作品を振り返るためのロードマップを公開。手軽に主要作品を押さえられる「ショートコース」と、宇宙世紀の世界観をじっくり深く堪能できる「じっくりコース」の2種類が用意されている。

宇宙世紀ロードマップの「ショートコース」に含まれる劇場作品を、ショート動画で紹介する企画 「ファストガンダム」 がスタート。

第1弾として、「機動戦士ガンダム」劇場三部作のショート動画が、YouTube「ガンダムチャンネル」およびTikTok、Xの「ガンダム公式」アカウントで公開されている。

【公式】『機動戦士ガンダム』を60秒で紹介《ファストガンダム》

本作の舞台となる、「宇宙世紀」の世界を毎日約60秒で解説する動画企画が、12月5日よりスタートした。YouTube「ガンダムチャンネル」およびガンダム公式TikTok、「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」公式Xにて順次公開を予定している。

ナレーションは声優の速水奨が担当。宇宙世紀0001年から「閃光のハサウェイ」へ続く、宇宙世紀0105年までの歴史・トピックスを1つ1つ紐解いていく。ガンダムシリーズのファンはもちろん、これからガンダムシリーズの作品を視聴する人でも楽しめる内容になっているという。

毎日60秒で分かる宇宙世紀#1「宇宙世紀のはじまり」