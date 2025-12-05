全国から5万人以上が投票し人気の温泉を決める「温泉総選挙2025」。そのなかで、温泉と合わせて健康やスポーツへの取り組みを積極的に進めている温泉地の部門で、焼津市の「焼津温泉」が全国1位を獲得したのです。



泉質は海水のおよそ半分もの塩分濃度があり、「名湯」として有名ですが、それと一緒に楽しめる絶品グルメも人気なんです。日本一の「焼津温泉」と、絶品グルメが楽しめる人気施設を調査！心も体も癒される、その魅力を紹介します！





焼津温泉は、濃厚な塩化物泉が特徴で疲労回復や神経痛、さらに、健康や美容にも効果があるとされていて焼津市内の12の施設で楽しむ事ができます。その中でも一番の歴史があるのが、焼津駅から徒歩4分の住宅街にある「元湯 なかむら館」。4年前にリニューアルしたばかりのオシャレな銭湯です。（元湯 なかむら館 植田正樹さん）「ここはですね、今から66年前の1959年、焼津温泉のここ発祥の場所なんですよ。」そこで当時の源泉の場所に案内してもらうと、（元湯 なかむら館 植田正樹さん）「ここは今、駐車場になってしまっているんですけど、ここに元々源泉がありました」焼津温泉発祥のなかむら館は2021年に施設の老朽化などから全面的にリニューアル。男湯、女湯共に内風呂と露天風呂があり、お湯は加熱せず、循環も消毒もしない100％源泉かけ流しです。（入浴客）「週2回は来ます！」「気持ちよく長くゆっくり浸かりました。よかったです。」「欠かせない存在になってますね。」地元の人たちに愛される「なかむら館」ですが、焼津温泉への思いも強く、温泉水を使用した石けんを東海大学の学生達と3年かけて開発するなど積極的な活動を行っています。このリニューアルで新たに誕生したのがおいしい料理やスイーツが楽しめる「なかカフェ」。そこには焼津への思いが、（元湯 なかむら館 植田正樹さん）「焼津らしさ、例えばまぐろであったり地元の食材であったりというものを使って地域の物を食べていただくというのは、僕らの願いでもあるので…」「なかカフェ」の一番人気がこちら！珍しいマグロのカマのスパイス揚げです。（元湯 なかむら館 植田正樹さん）「（マグロの）カマってどうしてもお酒を飲むイメージが無いですか？僕はこのカマ自体を、ご飯として定食としてしっかり食べていただくということを想定して、この形を考えた。」地元・焼津でとれるまぐろのカマを、もっと手軽にたくさんの人に食べてもらいたいと、鶏のから揚げをイメージして開発したといいます。お好みで、タルタルソースをかけることもでき、これがとってもよく合います！その他にも、健康を意識した9種のデリプレートは、少しずつ、色々食べたいという女性などに大人気。手作りのプリンケーキもついてきます。さらに、県外からの観光客を意識したのが「焼津焼きそば」。地元・焼津のなるとや黒はんぺん、ジャコやかつお節なども入って、ご当地感満載です。（客）「家ではカマを揚げたりしないのでおいしいです。」「おいしいです。やっぱりね焼津のね、魚の町だなって感じますね。」「お風呂入った後でも食べられますし、食べてからゆっくりお風呂につかることもできると思うので、いいですよね。」焼津温泉発祥の地で温泉と一緒に地元食材満載のご当地の温泉グルメを、試してみてはいかがですか？続いては、海抜80mからのロケーションが人気の「ホテルアンビア松風閣」。広々とした開放感あふれるロビーからは駿河湾を一望。そして、一番の自慢は、（ホテルアンビア松風閣 水野亮さん）「こちらが松風閣自慢の焼津温泉露天風呂でございます。それからこちら、これは絵ではございません。本物の富士山、海越しの富士山でございます！きょうはよく見えます！」開放的な露天風呂で富士山の絶景を眺めながら入る泉質抜群の焼津温泉は格別です。さらに、温泉と一緒にこの時期だけ楽しめるのが、（ホテルアンビア松風閣 水野亮さん）「お待たせいたしました。こちらが12月から始まりました期間限定のショコラアフタヌーンティーでございます。外の寒いところから、温かい館内に入ってきてその中で召し上がる濃厚なチョコレートと、ぬくぬくしながら召し上がるアイスというのは本当に贅沢の極みでございます。」しかも天気が良ければ、富士山を望める特等席でアフタヌーンティーが楽しめます。もちろん、素材や味にも強いこだわりが！！（ホテルアンビア松風閣 水野亮さん）「チョコレートムース。こちらベリーがかかっているんですけどチョコレートムースには、純度の高いチョコを使用しまして、あっさりさを追求しながらもほろ苦さ甘み、この絶妙なところを追求するのが非常に苦労したところになります。」そのこだわりはチョコだけでなく新たな試みも！！（ホテルアンビア松風閣 水野亮さん）「甘さの中には、もちろんアクセントとして、しょっぱ味、塩味ですね。セイボリーを新たに投入したこと、全体のバランスを取り持つことが。これも非常に工夫をしたところになります。」またセットのドリンクには、写真映えすると、女性を中心に大人気の富士山クリームソーダや、松風閣オリジナルで期間限定のとっても濃厚な、ショコラ・フランボワーズラテなどから選ぶことができます。さらに、このアフタヌーンティーセットを頼むと、通常1100円の温泉利用料金が何と半額の550円となりとってもお得に絶景温泉に入ることができます。（客）「これだけたくさんのケーキを食べる機会が無いので、自分ご褒美に来ています！」「チョコが好きなので普段がんばっている自分のご褒美として。」「むちゃくちゃおいしいです」「年末年始はこういうおいしいお料理とか温泉とか入ってゆっくり1年の疲れをとって、来年また頑張ろうかなっていう気持ちになりたいと…。」12月に入り年末感が一気に増してきましたが1年の疲れを癒しに、体も心もポカポカになる焼津温泉を訪れてみてはいかがですか！